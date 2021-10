Sophie Codegoni è finita con Gianmaria Antinolfi?/ Lei sbotta:”Per me sei falso”

Sophie Codegoni è stata una delle protagoniste indiscusse della settimana nella casa del Grande Fratello Vip. La ex tronista, infatti, è finita sotto i riflettori per il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, che ha espresso più volte il suo interesse per lei. Dopo la puntata di lunedì Sophie ha ripreso l’imprenditore per alcuni suoi atteggiamenti: “Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex, accanto alla ragazza che ti piace. Per me è follia. È quello che fai che importa, non quello che dici”. Nei giorni successivi i due hanno litigato perché la ragazza non sopporta il modo con cui Gianmaria gestisce la sua relazione con Soleil. “Sei scandaloso in qualsiasi cosa tu faccia. Sono piccole cose che fanno capire tante cose”, ha detto Sophie, aggiungendo di aver capito di non volere una storia con Gianmaria.

L’imprenditore si è difeso dicendo di non aver mostrato la sua vera personalità a Sophie, ma la ragazza lo ha zittito nuovamente: “Per me sei falso, stai orchestrando tutto e a me non interessa entrare nei tuoi giochi. Sei un grande stratega, sei molto furbo ma poi fai lo scemo per non pagare il dazio”. Le sue parole hanno colpito nel segno e Gianmaria si è allontanato profondamente offeso.

Sophie Codegoni: chiuso per sempre con Gianmaria Antinolfi?

Dopo l’accesa discussione con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni si è sfogata con le donne della casa: “Io sto cercando di fare un percorso per me stessa che mi faccia stare bene”, aggiungendo di non aver problemi con Soleil Sorge ma con la mancata presa di posizione dell’imprenditore. Nelle ore successive, però, Sophie si è dimostrata più disponibile a un nuovo confronto con l’imprenditore. Gianmaria vuole tornare a parlare delle accuse di falsità e di strategia che la ragazza gli ha rivolto: “Veramente mi fai così machiavellico? Ho fatto solo cose che mi hanno danneggiato. Quando usciremo da qua dentro mi farà piacere mostrarti chi sono veramente…”. L’ex tronista, però, non ha cambiato opinione ed è convinta che Antinolfi sia un abile stratega: “Sei una persona che a me porta delle sensazioni negative. Sto facendo un percorso su me stessa da mesi e mesi e non permetto a nessuno di rovinarmelo”.

