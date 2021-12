Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: bacio hot in piscina/ Passione rovente e…

Passione alle stelle per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi nella piscina del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver discusso per una bottiglia d’olio, Sophie e Gianmaria, dopo numerosi confronti che non avevano portato alla tregua, si sono ritrovati in piscina dove, tra un bacio e un abbraccio hanno messo fine alle incomprensioni. La Codegoni, per sbollire il nervosismo causato dalla discussione con Gianmaria, nella tardo pomeriggio di ieri, si era recata in piscina per nuotare e rilassarsi. In giardino, a guardarla, è poi arrivato Gianmaria che, dietro consiglio di Giucas Casella che, felice per il ritrovamento di Manuel e Lulù spera che anche tra Sophie e Gianmaria scoppi l’amore, ha spinto il napoletano a raggiungere in acqua la bella ex tronista,

Dopo qualche dubbio, Gianmaria ha accettato il consiglio e, totalmente vestito, si è tuffato in piscina dove ha baciato in modo molto passionale Sophie che ha messo da parte i propri dubbi lasciandosi trascinare dalla passione di Antinolfi.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: attrazione fisica alle stelle

Dopo il bacio in piscina, Sophie e Gianmaria hanno trascorso il resto della serata insieme. Complice la musica per la serata aperitivo, tra il gieffino napoletano e l’ex tronista di Uomini e Donne non sono mancati baci passionali e balli sensuali. Tra i due, l’attrazione fisica è evidente. Tuttavia, se Gianmaria pare aver raggiunto un livello di interesse maggiore, Sophie non nasconde di voler vivere il rapporto con Antinolfi serenamente e con leggerezza.

Guardando Manuel e Lulù, infatti, la Codegoni non ha nascosto di volere un rapporto come il loro. “Un bel rapporto è questo: leggero, di complicità, di non pesantezza”, ha detto Sophie indicando Manuel e Lulù impegnati in un bacio. “Abbiamo lottato per arrivarci”, è stata la risposta di Bortuzzo ripensando ai tre mesi di discussioni e incomprensioni con la Selassiè. Sophie e Gianmaria riusciranno ad avere la stessa pazienza di Manuel e Lulù? Cliccate qui per vedere il video del bacio.

