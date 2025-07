Sophie Codegoni conforta una fan vittima di acne, ricordando la sua esperienza con la malattia della pelle poi superata: "Non ci rende meno degne d'amore…"

Sophie Codegoni e la lotta contro l’acne: lo sfogo di una fan

Le imperfezioni fisiche spesso procurano disagi e imbarazzo, soprattutto nell’età dell’adolescenza in cui l’acne fiorisce sulla nostra pelle e non ci permette di vivere serenamente l’armonia con il nostro corpo. Lo sa bene Sophie Codegoni che, negli scorsi anni, ha sofferto anche lei di acne e ha saputo affrontarla e curarla attraverso un percorso dalla dermatologa che l’ha poi portata alla guarigione.

La stessa influencer, che ha recentemente raccontato di aver rimosso il filler alle labbra, nelle scorse ore ha voluto confidare questo disagio vissuto in passato dando supporto ad una fan. Sulle Instagram stories, dove ha aperto un box di domande dove raccogliere riflessioni e curiosità dei suoi numerosissimi seguaci, ha infatti intercettato la preoccupazione di una di loro, che si lamentava delle imperfezioni della sua pelle.

“Ho paura che l’acne continui a condizionarmi. Non riesco a trovare una cura“, il commento della follower. La Codegoni, così, per supportarla e rassicurarla ha ricondiviso sulle stories una vecchia foto che la immortala nel pieno della sua acne sul volto e, insieme, un messaggio di sostegno.

Sophie Codegoni e l’acne: “Non ci rende meno degne di essere guardate con amore“

“Ti capisco. So cosa vuol dire svegliarsi ogni giorno sperando che la pelle sia migliorata, evitare gli specchi, cercare la luce giusta per sembrare “più a posto”“, il messaggio di Sophie Codegoni alla fan affetta da acne. L’ex tronista ha così ricordato la sua esperienza con la patologia della pelle: “Un anno fa ero intrappolata in quella sensazione costante di disagio, come se la mia pelle parlasse più forte di me“.

Infine, ha voluto lanciarle un messaggio non solo di supporto ma anche di auto-accettazione: “Sai una cosa che ho capito col tempo? Che l’acne è una condizione, non un’identità. Non racconta la tua storia, non definisce il tuo valore. È solo pelle, una parte di noi che cambia, guarisce, si ribella a volte, ma non ci rende meno degne di essere guardate con amore, soprattutto da noi stesse“.