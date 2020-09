Sophie Codegoni e Ludovico, Uomini e Donne/ Niente esterna, Maria De Filippi spiega..

Sophie Codegoni, la nuova tronista di Uomini e Donne che ha già scatenato un ampio dibattito sul web sulla sua bellezza e sull’età, per la sua prima esterna, aveva scelto Ludovico. Seduta al centro dello studio con Ludovico di fronte, viene interrotta da Maria De Filippi che annuncia di aver messo una nuova regola al programma: “L’anno scorso mi sono lamentata molto per le esterne perchè la redazione portava i ragazzi in vari posti per poter montare tre minuti di esterna. Sono convinta che se due persone si piacciono e stanno bene insieme, non hanno bisogno di andare chissà dove e di girare tre ore per poter avere tre minuti di esterna. Quindi, da quest’anno, se le esterne non hanno contenuto, l’esterna non c’è”, spiega Maria De Filippi che poi cede la parola a Salvo, un suo redattore che spiega a Ludovico di non aver montato l’esterna non essendoci nulla d’interessante. A confermare il tutto è la stessa Sophie.

SOPHIE CODEGONI: “CON LUDOVICO MI SONO SENTITA UNA GIORNALISTA”

Se la prima esterna di Jessica con Davide è andata a gonfie vele, lo stesso non può dirsi per Sophie Codegoni che, pur non eliminando Ludovico, ha ammesso di essere stata delusa perchè, pur considerando Ludovico un bel ragazzo, lo considera un “bello che non balla”. “Mi sono sentita una giornalista. Io facevo le domande e lui rispondeva. Non abbiamo approfondito nessun argomento. Ad un certo punto mi sono sentita anch’io in imbarazzo e me ne sono andata e pensavo che tu l’avessi capito“, dice Sophie che ribadisce di non volerlo eliminare. Ludovico ammette di essersi sentito in imbarazzo e di volerle dimostrare il suo interesse.



