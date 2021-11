Sophie Codegoni e Lulù Selassiè “Il GF Vip finirà a dicembre”/ Ma la verità è…

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano le ipotesi sulla fine del programma. La notizia iniziale era che il reality avrebbe dovuto chiudere i battenti a dicembre ma, come annunciato la scorsa settimana dallo stesso Alfonso Signorini in diretta, andrà invece avanti fino a metà marzo. Nella Casa, però, questa notizia non è ancora arrivata ed è per questo che si ipotizza sulla data precisa del gran finale.

Le prime ad avanzare una data sono state Sophie Codegoni e Lulù Selassiè, secondo le quali il GF “Finirà il 13 dicembre”. Un’ipotesi che si basa su una teoria ben chiara: “Sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano”.

Sophie Codegoni e Lulù Selassiè convinte che il Grande Fratello Vip finirà a dicembre

Per Sophie Codegoni e Lulù Selassiè ormai il tempo per l’ingresso di nuovi concorrenti sarebbe passato. “dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. – hanno infatti sottolineato le due gieffine, sottolineando che – è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio.” La verità però è ben diversa: la permanenza nella Casa è non solo prolungata fino a marzo ma sono in arrivo anche nuovi concorrenti. Le indiscrezioni parlano in particolare di: Nathalie Caldonazzo, Maria Monsè, Patrizia Pellegrino, Adelaide De Martino, Biagio D’Anelli, Giulio Raselli e Valeria Marini.

