Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta/ Uomini e Donne “Sono tanto felice..”

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri condividono la propria felicità con il pubblico di WittyTv. Subito dopo la scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne emozionando tutti, in particolare Gemma Galgani, la nuova coppia del programma di Maria De Filippi, ha parlato rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali. Ancora emozionati, felici per la scelta fatta dopo un percorso insieme durato più di tre mesi durante i quali non sono mancati i momenti difficili, Matteo e Sophie raccontano l’inizio della loro storia d’amore. Ancora increduli per le emozioni vissute, insieme, si concedono la prima telefonata di coppia chiamando la mamma di Sophie.

“Tua figlia mi ha fatto penare fino all’ultimo secondo, mi ha fatto morire sulla poltrona! Sono il ragazzo più felice d’Italia”, ammette Matteo parlando con la mamma della sua fidanzata. Anche Sophie non ha nascosto la propria emozione ammettendo di essere davvero felice. “È indescrivibile a parole, ho avuto tutto quello che avrei voluto”, aggiunge Matteo.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: prima cena da fidanzati

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, poi, si sono concessi la prima cena da fidanzati rispettando tutte le regole anti-covid. Belli, felici e molto emozionati, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno brindato alla loro scelta che dà ufficialmente inizio alla loro storia d’amore. “Ora mi dovrai aiutare a fare le valigie. Hai un sacco di compiti“, ammette Sophie a cena. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a Roma, per la Codegoni, è arrivato il momento di tornare a casa per riabbracciare i genitori a cui presenterà Matteo. Sophie ammette, poi, di aver scelto di sceglierlo poco prima del momento fatidico. “Ti prometto sincerità e rispetto che sono le basi di tutto. Mi sono fatto conoscere per quello che sono e e continuerò a farlo. Sono un po’ geloso e spero di renderti felici e mi impegnerò per farlo. A noi, al nostro futuro insieme e alla scelta migliore che potessi fare”, conclude Matteo. Cliccate qui per vedere il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA