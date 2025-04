Di relazioni burrascose è pieno il mondo dello spettacolo, tra coppie che si lasciano, che recuperano i rapporti salvo poi interromperli, e poi ancora addii improvvisi. Sophie Codegoni è stata al centro dell’attenzione per via della sua relazione con Alessandro Basciano, ma ora lo è per un gossip che riguarda la sua storia con il calciatore Nicolò Fagioli. Ma cosa sta succedendo?

Stando a quello che è venuto a sapere Amedeo Venza i due si sarebbero lasciati dopo un paio di mesi di frequentazione. “Lui ha fatto sapere che la storia è finita e non ne vuole più sapere nulla” ha confermato la collega Deianira Marzano. Ma cosa c’è dietro?

Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli: perché è finita la loro relazione?

Amedeo Venza ha riportato sul suo profilo Instagram una segnalazione sulla rottura tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli: in pratica il fratello di una utente ha pranzato in una trattoria di Firenze in occasione di un evento di pugilato. C’erano più gruppi di persone tra cui Alessandro Basciano (nuovi provvedimenti per la salvaguardia della sua ex) e quando è arrivato il calciatore si sono messi a parlare. Cosa si sono detti? A svelarlo appunto l’esperta di gossip: in pratica lui ha svelato che con l’ex tronista è finita e adesso non ne vuole più sapere nulla.

Al momento sia la donna sia l’uomo non hanno né confermato né smentito la fine della loro rottura. E non si sa bene il motivo dietro la fine di una relazione durata così poco. Arriverà una qualche dichiarazione in queste ore oppure tutto tacerà? Non si sa, per il resto i fan di lei continueranno a sostenerla e ad augurarle la felicità dopo quello che ha dovuto subire con il suo ex fidanzato.