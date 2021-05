Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo fidanzati?/ Cena nello stesso albergo e like…

Flirt in corso tra Niccolò Zaniolo e Sophie Codegoni? Entrambi single, giovani e belli, stanno alimentando il gossip su una presunta frequentazione con movimenti e like sospetti. Nessuna conferma dell’effettiva frequentazione tra il calciatore della Roma e l’ex tronista di Uomini e Donne, ma gli indizi che conferemerebbero il flirt tra i due sarebbero davvero tanti. Entrambi sono reduci da due storie d’amore che non sono durate molto. Zaniolo è reduce dalla frequentazione con Chiara Nasti mentre Sophie Codegoni, dopo aver cercato l’amore sul trono di Uomini e Donne, è tornata single per la fine della storia con Matteo Ranieri, sua scelta nel programma di Maria De Filippi. Senza alcun legame in corso, pare che Zaniolo e Sophie si stiano frequentando. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Il Tempo, i due avrebbero trascorso del tempo nello stesso albergo a Rapallo.

Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri?/ "A settembre, qualcuno in questa piazza..."

Sophie Codegoni e Zaniolo, gli indizi sulla frequentazione

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Il Tempo, Zaniolo e Sophie Codegoni avrebbero trascorso del tempo insieme in uno degli alberghi più famosi della Riviera Ligure. Ad aver ricevuto indizi su una frequentazione tra il calciatore e l’ex tronista è la blogger Deianira Marzano che avrebbe ricevuto la segnalazione da parte di una fan secondo cui i due si scambierebbero continuamente like su Instagram. Deianira, inoltre, ha anche condiviso il messaggio ricevuto che è il seguente come fa sapere Novella 2000: “Ciao Deianira, ti segnalo la Codegoni a Roma da ieri, nello stesso costosissimo albergo dove Zaniolo ha fatto uno shooting due giorni fa. I due continuano a mettersi like alle foto”. Tra Zaniolo e la Codegoni, dunque, sta nascendo l’amore? I diretti interessati, per il momento, non commentano.

LEGGI ANCHE:

Aurora Leone querelata da Pecchini/ Ex dg Nazionale Cantanti "Leso nella reputazione"Peter Del Monte è morto/ Regista stroncato dalla malattia, aveva 77 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA