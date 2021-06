Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo non sono fidanzati/ Lei smentisce, la mamma di lui..

Nessun flirt tra Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo. Dopo i rumors degli scorsi giorni secondo cui il calciatore della Roma e l’ex tronista di Uomini e Donne si starebbero frequentando, è arrivata la smentita da parte della diretta interessata. Rispondendo alle domande dei fans attraverso l’apposita funzione di Instagram, Sophie ha ribadito di essere single, di non frequentare nessuno al momento aggiungendo che sarà lei stessa a raccontare le novità qualora dovessero esserci. “Nessun flirt e nessun fidanzato! Anche se leggo tante ca**ate e sento parlare di avvistamenti fake. Per ora solo un mortorio“, ha fatto sapere Sophie ufficialmente single dopo la fine della storia con Matteo Ranieri che aveva scelto al termine della sua avventura sul trono di Uomini e Donne.

New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi, 1 giugno: il Covid in ospedale!

Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo: lo sfogo della mamma del calciatore

Non solo Sophie Codegoni. Anche la mamma di Nicolò Zaniolo è intervenuta sui rumors in merito all’esistenza di una storia d’amore tra il figlio e l’ex tronista di Uomini e Donne lasciandosi andare ad uno sfogo con cui ha smentito la storia d’amore. Dopo aver ripreso una news che parlava del presunto flirt tra Zaniolo e la Codegoni, la madre del calciatore ha scritto: “Ora può andare bene per un po’, ma continuare a dire stupidaggini arrivati a una certa si potrebbe anche smettere. Le notizie quando sono false, dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto“. Nessuna storia d’amore, nessun flirt e nessuna frequentazione, dunque, tra il calciatore e l’ex tronista il cui cuore continua ad essere libero.

LEGGI ANCHE:

Brad Pitt e Andra Day stanno insieme?/ "Flirtavano durante la cerimonia degli Oscar"Rai: “Cosa fanno le donne meglio degli uomini?”/ Polemica per il sondaggio "Triste.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA