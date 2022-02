Sophie Codegoni e Soleil Sorge, scoppia la passione/ Beccate da Basciano…

Tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembra essere scoccata la scintilla. I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti colpiti da un dialogo tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Soleil stava mangiando e l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha iniziato a fare dei commenti ambigui: “Soleil mangia proprio con gusto. Prende le cose pian piano, se le gusta. Fai proprio venire voglia di mangiare”. Soleil a quel punto ha replicato: “Me la dicono tanto sta cosa”. Sophie Codegoni si lascia andare ad un commento molto malizioso e spiega: “E dicono anche che per capire una donna se è passionale, sensuale, devi vedere come mangia, se mangia con gusto”. Immediato il commento di Soleil: “Sì, io proprio godo, più che con il sesso”. Un botta risposta che non è passato inosservato e che ha diviso i social. In molti pensano che Sophie sia attratta da Soleil.

Davide Silvestri contro Soleil "Ho sparato a zero su di lei"/ "Mi sento tradito!"

Ieri sera poi c’è stato un ennesimo colpo di scena. Alessandro Basciano ha beccato Sophie e Soleil in atteggiamenti equivoci sotto le coperte. Alessandro Basciano si è avvicinato al letto e ha trovato Soleil e Sophie. I telespettatori si sono insospettiti per il movimento ambiguo sotto le coperte. Alessandro a quel punto si è allontanato scocciato poi è tornato indietro e ha richiamato entrambe facendole alzare. Sophie e Soleil si sono allontanate mostrandosi sconvolte. Si sono scatenati i commenti sui social e in molti sostengono che tra Soleil e Sophie sia scoccata la scintilla e che Alessandro stia reggendo il moccolo.

Soleil Sorge loda Tommaso Zorzi/ "Al Gf Vip ha raccontato una storia umana"

Alessandro Basciano supera la nomination, la reazione di Sophie Codegoni

Puntata piena di gioia per Sophie Codegoni che ha potuto continuare la sua corsa alla finale del Grande Fratello VIP, insieme al fidanzato Alessandro Basciano, salvato in extremis dal televoto contro Kabir Bedi. Prima di dare il verdetto ufficiale, Alfonso Signorini regala dei momenti di intimità ai due ragazzi: il modello è molto agitato e teme di dover abbandonare la casa e Sophie. Infatti, giovedì 17, Alessandro era stato mandato in automatico in nomination dopo l’errore commesso la scorsa settimana. In un momento di scontro aveva alzato i toni in modo eccessivo sia verso i compagni sia verso il resto della casa e, in generale, spesso non rispettava le indicazioni date dal Grande Fratello. Alessandro, capito l’errore, ha accettato di buon grado la nomination. La resa dei conti e arrivata e Sophie cerca di tranquillizzare il compagno e rivela ad Alfonso Signorini di voler costruire un futuro fuori dal reality. Fin dal video di presentazione del modello, la giovane aveva sentito una stretta allo stomaco, che tanto cercava, e si era sentita subito attratta da Alessandro. In queste settimane, in cui ha vissuto a stretto contatto con il modello, ha avuto modo di conoscere anche la sua parte più sensibile e dolce. Sophie dice che la prima cosa che faranno una volta fuori sarà girare il mondo insieme. Inoltre lei sta cercando casa a Milano e useranno l’abitazione di Alessandro a Roma come secondo appoggio. Il ragazzo, dal canto suo, si professa molto innamorato della giovane e pronto a viverla fuori. Il momento romantico viene suggellato da un videomessaggio del figlio del modello, in cui il bambino intima al papà di non mollare. Sophie deve salutare Alessandro e, poco dopo, il modello rimane solo con Kabir e, isolato in Superled, attende l’esito del televoto. A uscire è Kabir. Sophie raggiunge il fidanzato e gli corre incontro felice per la sua permanenza in casa.

Sophie Codegoni non salda i conti dello stylist?/ "Lui l'ha mollata, furioso"

A tarda serata è il momento della nomination per votare chi saranno i prossimi VIP a rischio eliminazione: Sophie vota Antonio Medugno, specificando di non avere nulla contro di lui, ma semplicemente perché vuole evitare che altri concorrenti più vicini a lei vadano a rischio eliminazione. Lei non viene nominata da nessuno e continua la sua corsa verso il raggiungimento di un posto nella finale del Grande Fratello VIP. Dopo la puntata, Sophie appare molto serena e tranquilla, tanto che le liti che serpeggiano in casa tra i compagni non sembrano toccarla e guastare il suo buon umore. Insieme a Giucas annuncia ai compagni una nuova attività da svolgere: ideare il design per alcuni teli da mare per la prossima estate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA