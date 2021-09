Sophie Codegoni/ Fa ingelosire Lulù Selassiè: un massaggio di troppo con Manuel Bortuzzo..

Sophie Codegoni si sta rivelando una delle possibili protagoniste del Grande Fratello Vip, la sua bellezza non passa inosservata e Andrea Casalino sembra quello che più di tutti sta subendo il fascino della ex tronista di Uomini e Donne. Il Grande Fratello a tal proposito ha deciso di convocare i due giovani e chiedere direttamente a Sophie se le piace Andrea Casalino. La ragazza ha risposto “No“. In puntata il modello ha fatto un passo indietro e corretto il tiro dicendo che lui ha detto che Sophie è carina e da qui pensare che volesse iniziare una storia con lei ce ne vuole. In puntata la modella ha nominato Gianmaria: “Questo non è l’ambiente adatto a lui“, lei invece è rimasta immune.

Una volta spenti riflettori della diretta televisiva Sophie ha rivelato un particolare molto interessante che ha incuriosito i suoi compagni di viaggio. Lei e Valentina Nulli Augusti, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti, hanno un’amica in comune. Prima che la modella entrasse nella casa le ha confidato che Valentina sarebbe andata in trasmissione per confrontarsi con il suo ex, con l’obiettivo dio farsi notare in tv. Quindi la gieffina l’ha attaccata: “Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti”.

Sophie Codegoni non è molto amata dal pubblico, in fondo ha vent’anni e la sua spensieratezza non viene molto compresa. Alcuni suoi atteggiamenti fuori dalla casa sono discutibili, per esempio ha rivelato che non ha avuto rapporti intimi con il suo ex, Matteo Ranieri. Ricordiamo che il giovane è stato scelto dalla ex tronista di Uomini e Donne, ma fuori dal programma la loro relazione è durata poche settimane per mancanza di attrazione fisica da parte di lui nei confronti della modella.

Sophie in confidenza ha raccontato a Raffaella Fico che non sarebbero mai andati oltre, eppure la storia che il pubblico ha visto nel programma Uomini e Donne era completamente diversa. In settimana Sophie ha fatto ingelosire Lulù perché si è accorta che Manuel Bortuzzo è interessato a Sophie: il nuotatore si è offerto di farle un massaggio al collo e questo gesto ha mandato su tutte le furie la principessina.

