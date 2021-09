Sophie Codegoni/ Faccia a faccia con Ranieri al Grande Fratello Vip? E intanto sulla chirurgia ammette…

Sophie Codegoni, sotto attacco da Matteo Ranieri e Raffaella Mennoia

Sophie Codegoni aveva partecipato a “Uomini e Donne” per trovare l’amore. Purtroppo la sua storia con Matteo Ranieri è durata davvero ben poco. Una volta entrata nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nella clip di presentazione ha infatti dichiarato che Matteo si era dimostrato diverso rispetto a come appariva davanti le telecamere denunciando una mancanza di interesse nei suoi confronti. Il commento dell’ex non si è però fatto attendere. Ranieri non ha risparmiato una frecciatina nei confronti dell’ex scrivendo sul suo profilo un post: “Insultare me non renderà migliore te”.

Mamma di Sophie Codegoni Vs Gianmaria Antinolfi/ "Cafone, figlio del nulla"

Parole che sono state condivise anche da Raffaella Mennoia, autrice di “Uomini e Donne” che ha attaccato Sophie rispondendo al post di Matteo: “Per insultare te ci vuole coraggio”. Matteo è rimasto molto deluso dal comportamento di Sophie accusandola in una storia pubblicata su Instagram di aver raccontato delle bugie. E’ prevedibile pensare che tra i due a breve possa esserci proprio un confronto tra le quattro mura della casa del Grande Fratello.

Sophie Codegoni e l’appello della madre

Intanto continuano a far discutere le dichiarazioni fatte da Gianmaria Antinolfi su Sophie Codegoni. L’imprenditore avrebbe annunciato l’intenzione di creare una storia con lei nella casa aggiungendo che i suoi amici gli avrebbero suggerito di andare oltre con l’ex tronista. Parole a cui è seguita l’immediata reazione della madre di Sophie, la signora Valeria Pasciuti che ha deciso di fare anche una raccomandazione a sua figlia: “Sophie: innanzitutto devi farti conoscere un po’ di più. Fuma di meno. Aiuta di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la tua simpatia e la tua dolcezza. Cerca una figura materna che addolcisca le vipere lì dentro. Mi piacerebbe vederti come sei. Meno impostata e cambiare le tue mille acconciature di capelli come fai anche a casa”.

E poi ha aggiunto, ancora una volta con chiaro riferimento ad Antinolfi: “Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano. Lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e quelle delle altre starlette che racconta di essersi ‘fatto’. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!”. Una discussione che presumiamo possa diventare oggetto della puntata di questa sera. Ricordiamo infatti che Sophie non è ancora a conoscenza delle dichiarazioni fatte nella casa da Gianmaria Antinolfi. Come reagirà?

Sophie Codegoni e il ricorso alla chirurgia estetica, le confessioni al Grande Fratello vip

Presa di mira per il suo aspetto già ai tempi di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni si è lasciata andare nella casa a delle confessioni circa il suo ricorso alla chirurgia estetica. Parlando con Miriana Trevisan, ha infatti confidato di aver rifatto il seno qualche mese fa: “Perché? Difetto fisico. Ho l’aureola abbastanza grande e nel mio seno piccolo non mi piaceva, così l’ho rifatto”. Nessun pentimento per l’ex tronista che ribatte: “Lo rifarei altre mille volte perché mi ha dato un sacco di autostima. Sono stata fortunata perché ho trovato un chirurgo bravissimo, non si vede neanche la cicatrice. Non ho fatto un seno esagerato rispetto alla mia corporatura, ma solo adesso sto capendo che per accettarti devi fare ben altro e non andare dal chirurgo. Sono sempre stata una ragazza insicura e solo adesso sto iniziando a fregarmene”.

Ha poi ammesso però di aver esagerato sottoponendosi all’operazione alle labbra: “Ho esagerato, mi stavo rovinando la faccia, me ne sono pentita. Mi vedevo due labbra storte così le ho rifatte. Morale? Le avevo sempre storte ma più grandi. Mi stavo rovinando la faccia. Su Instagram siamo tutte super fighe senza un difetto, ma a casa abbiamo i brufoli. Sono la prima che si toglie i brufoli su Instagram”. Premio per la sincerità.



