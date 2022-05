Sophie Codegoni fermata in aeroporto/ Agente “Ti sei rifatta?”, lei sbotta “Si tutta”

Piccola disavventura per Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip: la vippona non è stata riconosciuta in aeroporto. A rivelare l’accaduto è stato il fidanzato di Sophie Codegoni, leggasi Alessandro Basciano, che interpellato dai microfoni di Fanpage ha spiegato: “Ragazzi ho assistito a una scena incredibile. Eravamo in aeroporto e davanti al documento c’era un agente di polizia che continuava a guardarla e a non riconoscerla. Guardava il passaporto, scuoteva la testa e diceva ‘no non è lei’. Ha chiamato mezzo aeroporto per capire se fosse lei davvero. Eppure sono più rifatto io di lei”.

Come fatto chiaramente capire dall’ex Temptation Island, l’agente di polizia non ha riconosciuto Sophie Codegoni nella foto in quanto evidentemente lo scatto risaliva ad un periodo precedente i ritocchi estetici della bella vippona. “Sì è vero è successo – ha confermato poi l’ex concorrente del reality show di casa Mediaset – ad un certo punto lui mi ha chiesto: “Ma ti sei rifatta?”. Al che per sfinimento gli ho detto ad un certo punto gli ho risposto: ‘Sì guarda, mi sono rifatta tutta, scusa’”.

SOPHIE CODEGONI FERMATA IN AEROPORTO: “HANNO RICONOSCIUTO BASCIANO E NON ME…”

“Non capisco però perché non riconoscano me e lui invece sì – prosegue Sophie Codegoni riferendosi al fidanzato – che se vi faccio vedere la sua foto sul documento, è peggio della mia. Sul serio è più rifatto lui. Comunque è vero che ho rifatto qualcosa, prima il seno”.

“Poi ho ritoccato le labbra in più occasioni perché avevo una asimmetria – ha aggiunto – Questa simmetria però non andava via e quindi io continuavo ad esagerare. Ammetto che mi stavo rovinando, poi alla fine ho tolto tutto e ho sistemato. – ha concluso Sophie – Sono pro alla chirurgia, perché io le labbra le ho rifatte, ma per sistemare un difetto, questo è il vero motivo”. Parole schiette e decisamente apprezzabili quelle della bella e brava Sophie Codegoni.

