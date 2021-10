Sophie Codegoni flirt con Gianmaria Antinolfi?/ Scintille con Soleil e Lulù

Sophie Codegoni è innamorata di Gianmaria Antinolfi o sta giocando?

Sophie Codegoni in questo momento sta facendo strage di cuori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Manuel Bortuzzo, sembrano interessati alla ragazza e quando ne hanno occasione trascorrono piacevoli ore in sua compagnia. Questo particolare non è stato approfondito nella puntata di venerdì scorso, ma sicuramente verrà trattato nella nuova di stasera, visto che nel frattempo l’ex tronista ha steso la sua rete. Chi non sopporta la sua vanità è Lulù Selassié che vede sempre più distanziato Manuel da lei, tanto da chiedere alla sua rivale di stare lontana dall’ex nuotatore, mentre Soleil Sorge lancia frecciatine alla sua antagonista da quando si è accorta che Gianmaria non ha più attenzioni nei suoi confronti. Vediamo con ordine cos’è successo.

Matteo Ranieri, ex fidanzato Sophie Codegoni/ "Con lui mi sono sentita veramente brutta"

Nei giorni scorsi Sophie ha dormito nel letto con Gianmaria e questo ha suscitato in Soleil un’irrefrenabile gelosia, anche se non lo ammetterebbe nemmeno sotto tortura. Da quanto risulta dai filmati, non si è trattato di un semplice avvicinamento, ma tra i due ci sarebbe stata qualche tenerezza di troppo che non è piaciuta ai fan del reality. In occasione della festa di compleanno di Manila Nazzaro, Sophie si è avvicinata a Manuel coinvolgendolo nel ballo, perché lo aveva visto in disparte rispetto a tutto il gruppo e questo comportamento non è piaciuto a Lulù: “Amore ma non fa nulla, lo faccio io, capito?”.

Sophie Codegoni “a 6 anni sognavo le tett* grandi”/ “L’ultima volta? Dopo la scelta…”

Sophie Codegoni, il sostegno di fan e la replica di Matteo Ranieri

Sophie Codegoni fino ad oggi non è mai andata al televoto, solo poche volte è stata nominata dal gruppo. I fan per mostrarle la loro vicinanza le hanno regalato una “scritta volante”. Domenica sopra la casa del GF ha sorvolato un aereo con uno striscione dedicato alla ex tronista dove compariva la scritta: “Go Sophie Go. Ti Amiamo”. Chi invece in questo momento si sta scagliando contro la ragazza sono i fan del suo ex fidanzato Matteo Ranieri che non hanno digerito le ultime dichiarazioni della ex tronista: “Quando è venuto a casa mia per lasciarmi” – ha riferito ai coinquilini – “Mi ha detto: a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?” e poi ha aggiunto: “Mai avuto un contatto fisico con lui”.

GF VIP, Sophie Codegoni rivelazione choc su Matteo Ranieri "Mai avuto contatto fisico"/ "A letto si girava.."

La risposta di Matteo Ranieri a queste accuse è arrivata su Instagram appena la notizia si è diffusa. Non fa nomi ma i riferimenti sono molto chiari: “Leggere commenti e messaggi sensati da persone intelligenti mi da modo o meglio non mi obbliga a fare cose che non mi piacciono. A dover stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Nulla, semplicemente volevo ringraziarvi e dirvi che mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura molto. Buona domenica”. Nella puntata di stasera Sophie sarà al centro di un focolaio, dovrà confrontarsi con Lulù e Soleil e mettere in chiaro una volta per tutte i suoi sentimenti. Ma sarà anche la protagonista di un focus legato proprio al presunto flirt con Gianmaria Antinolfi. Matteo Ranieri dalle sue dichiarazioni non sembra interessato a un confronto, ma non è detta l’ultima parola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA