Sophie Codegoni “Frase shock di Nathaly? Non volevano uscisse”/ Stoccata agli autori

Dopo un lungo chiacchiericcio nella Casa del Grande Fratello Vip sulla misteriosa e grave frase detta da Nathaly Caldonazzo nella Casa, ieri Sophie Codegoni, proprio nel momento delle nomination in diretta, ha sganciato la bomba, svelando le parole dette dalla coinquilina. Questo ha sollevato un botta e risposta tra le due parti che ha poi coinvolto anche Alfonso Signorini che, per fare chiarezza, ha cercato i video della frase, non trovandoli.

“Si tratta comunque di una frase che non è andata in onda”, ha poi precisato il conduttore. Dopo la puntata, Sophie ha riflettuto su quanto accaduto, arrivando alla conclusione che il tema della frase di Nathaly non era uno di quelli di cui gli autori avrebbero voluto si discutesse in diretta.

Sophie Codegoni lancia una frecciatina agli autori del GF Vip: “L’hanno lasciata passare…”

“Sicuramente stasera sapevo che il mio pensiero era scomodo, perché magari era anche un po’ offuscata questa cosa.” ha dichiarato Sophie Codegoni dopo la puntata. E ha poi aggiunto: “L’hanno lasciata passare magari per difendere noi, per proteggerci. Quindi mi è dispiaciuto perché sapevo che se non era uscita era perché non volevano che uscisse. Sapevo che era spigolosa la mia parola. Però purtroppo io sono così”. Una chiara stoccata agli autori quella dell’ex tronista di Uomini e Donne che, probabilmente, spera nella squalifica di Nathaly. Quest’ultima, d’altronde, sembra essere certa che è quanto accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip: “Lunedì tu esci e io vengo squalificata“, ha detto la Caldonazzo ad Antonio Medugno.

