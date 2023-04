Sophie Codegoni, frecciatina a Natalia Paragoni?/ “Giuro che non sono baffi ma…”

Sophie Codegoni e Natalia Paragoni presto mamme

Sophie Codegoni e Natalia Paragoni sono state entrambe protagoniste di Uomini e Donne. La prima è stata una tronista che ha vissuto una brevissima relazione con colui che è stato la sua scelta ovvero Matteo Ranieri per poi incontrare il grande amore nella casa del Grande Fratello Vip 6 dove si è innamorata di Alessandro Basciano dal quale, oggi, aspetta una bambina. Natalia Paragoni, invece, è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne riuscendo a conquistare il cuore del tronista Andrea Zelletta da cui aspetta, a sua volta, una figlia.

Entrambe, dunque, diventeranno mamme per la prima volta tra poco tempo e, sui social, stanno condividendo i momenti della gravidanza. Negli scorsi giorni, rispondendo alle domande dei fan, Natalia ha pubblicato una foto della pancia coperta di peli che, aumenterebbero durante la dolce attesa. Nelle scorse ore, Sophie ha mostrato, invece, una parte del suo viso sottolineando di avere, apparentemente, i baffi che, però, non sarebbero tali e, qualcuno, nelle sue parole, ha visto un riferimento alla foto della Paragoni.

Sophie Codegoni e la battuta sui baffi

Sophie Codegoni, sui social, si sofferma su una parte del viso sottolineando come sembri avere i classici baffetti, ma poi precisa che, in realtà, si tratta di una macchia solare. «Giuro che non sono baffi», dice ridendo Sophie che, tra pochi giorni, metterà al mondo la sua piccola Celine. «Mi hanno garantito che andrà via, non ho messo bene la protezione solare quando sono andata al mare. Donna baffuta, sempre piaciuta», conclude l’ex vippona.

La Codegoni, dunque, sceglie l’ironia per condividere un dettaglio privato sui social, ma la sua è stata davvero solo una battuta? Sui social c’è chi ha visto una velata frecciatina a Natalia Paragoni: sarà davvero così?

