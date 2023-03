Sophie Codegoni, frecciatina a Soleil Sorge/ “Non sapevo che avesse inventato…”

Sophie Codegoni, frecciatina a Soleil Sorge?

Dopo il Grande Fratello vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge erano rimaste amiche, ma negli scorsi giorni, si sono diffusi i rumors su una presunta lite avvenuta per la linea di costumi. Tutto sarebbe nata da un’accusa secondo cui Sophie avrebbe “copiato”, la linea di costumi di Soleil. Sul web si sono diffuse varie voci con le fan di entrambe che si sono schierate. Dopo giorni di silenzio, oggi, a parlare è Sophie Codegoni che ha commentato la vicenda nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi.

Sophie Codegoni è la conduttrice di Casa Chi e, nel corso dell’ultima puntata dedicata a Sonia Bruganelli che ha rilasciato una lunga intervista soffermandosi sul Grande Fratello vip, Sophie ha lanciato una frecciatina Soleil e alla linea di costumi.

Le parole di Sophie Codegoni

Una linea di costumi ha scatenato la fine dell’amicizia tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che, durante la convivenza nella casa del Grande Fratello vip, dopo un periodo di discussioni, avevano trovato un equilibrio unendosi molto. Fuori dalla casa hanno anche continuato a frequentarsi, ma ora tutto sembra essersi arenato. Sophie, così, a Casa Chi, in merito al rapporto con la Sorge, ha dichiarato:

“Io devo dire che non si finisce mai di imparare, perché io sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non sapevo che avesse inventato Soleil. Però magari ti consiglio i suoi, magari sono più carini non lo so!”. Come risponderà Soleil? La sorge replicherà sui social o sceglierà le telecamere del GFVip Party?

