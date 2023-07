Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro/ Parla Fabrizio Corona: “Un litigio furioso con Sonia Bruganelli!”

Avanti un altro, Sophie Codegoni non é confermata nel cast dei protagonisti: c’entra Sonia Bruganelli

Sophie Codegoni é fuori dal cast di Avanti un altro, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis in tandem con Luca Laurenti, e alla base della non-riconferma vi sarebbe un litigio furioso con Sonia Bruganelli. Sulla scia del chiacchiericcio mediatico legato all’annuncio della fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli infiamma indirettamente il gossip made in Italy sul suo conto, con l’indiscrezione lanciata via Telegram dal “re dei paparazzi”, Fabrizio Corona.

A quanto pare, stando alla chicca ripresa online per amanti ed esperti della cronaca rosa, una discussione piuttosto infuocata avrebbe compromesso i rapporti personali e di collaborazione lavorativa tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, dando vita all’addio di quest’ultima al game show “Avanti un altro”.

“Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifatta) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis – fa sapere Fabrizio Corona, dando annuncio della svolta ad Avanti un altro, per cui Sophie Codegoni ha recentemente coperto il ruolo di “Bonas”-. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione“.

Ma non é tutto. La notizia di gossip del momento, poi, prosegue con ulteriori particolari infuocati, che vedrebbero Sophie e Sonia vicine ad una rissa a mani nude, nel mezzo della vociferata rottura: “Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“. E la perla di indiscrezione “en rose” non finisce qui.

Fabrizio Corona, inoltre, condivide sul re dei social anche il contenuto audio inviatogli dalla persona testimone che avrebbe separato Sophie e Sonia, evitando il peggio, che le due venissero alle mani.

Esplode il gossip sulla rissa tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli: la segnalazione di Fabrizio Corona

La persona segnalatrice dell’accaduto avrebbe anche chiesto di restare in anonimato, per la tutela della privacy, rispetto alla segnalazione del litigio furioso, da cui dipenderebbe l’esclusione di Sophie Codegoni dal cast della nuova edizione di Avanti un altro in arrivo: “’Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla, come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?’“, si apprende tra le verità dello stato pubblico, dalla persona testimone dei fatti in confidenza con Fabrizio Corona.

