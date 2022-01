Sophie Codegoni furiosa con Alessandro “perché cerchi di baciare le altre?”/ Lui “Vuoi la guerra o me?”

E’ scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Durante i festeggiamenti del Capodanno, il ragazzo si è spinto oltre superando il limite. Complice qualche bicchiere di troppo, Alessandro ha tentato anche un approccio con Soleil Sorge, un comportamento che ha suscitato poi la reazione indignata di Sophie Codegoni. Una volta rimasti soli in giardino, Sophie ha chiesto ad Alessandro delle spiegazioni: “Me ne vado via cinque minuti e tu non puoi. Tu non puoi continuare a dire che sono tua… Cosa devo fare la bodyguard? Vado a fumare una sigaretta tu inizi a fare lo scemo, cerchi di baciare le altre?!”, ha detto Sophie visibilmente irritata. Alessandro Basciano ha tirato fuori il suo dizionario da maschilista pronunciando parole che sui social sono state fortemente condannate: “Stai da sola, a me non me ne frega un c…o. Non mi frega nulla. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare gli altri. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi ca..o mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che c…o mi pare non esiste un po’ meno”.

Alessandro Basciano ha poi aggiunto con aria strafottente: “Ricordatelo che io mi posso baciare con chi ca..o mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora”. A quel punto, Sophie Codegoni non ci ha più visto sottolineando la sua immaturità: “Un po’ meno. Nessuno vuole la guerra. Ale ma quanti anni hai? 12?”. Alessandro Basciano non ha però fatto un passo indietro e né si è scusato ma anzi ha rilanciato: “Non mi sfidare mai, non mi sfidare mai. Fidati. Dieci anni in più fanno la differenza fidati. Io posso uscire con chi c…o mi pare. Io ho già dimostrato abbastanza”. Chissà se Alfonso Signorini lo richiamerà per questo suo comportamento.

Alessandro Basciano è sotto la lente di ingrandimento nella casa del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni ha infatti fatto notare al ragazzo come tutti condividano un solo parere su di lui: “Tutti pensano che tu stia giocando”. Sophie Codegoni ha poi aggiunto: “Se speri di vedermi gelosa ti va male caro Basciano. Ti sbagli proprio”. Alessandro Basciano ha però replicato spiegando a Sophie di aver parlato con Gianmaria Antinolfi: “Parlavo oggi con Gianmaria di te” ha replicato il gieffino “Mi ha detto che gli sei piaciuta molto, a me piaci molto. Poi è uscito il discorso con chi usciva lui e con chi uscivo io e mi ha detto che mica siamo dei co****ni che dobbiamo stare zitti e buoni. Se una persona a me dà attenzioni, mi tiene testa ed è reciproca la cosa bene”.

Alessandro ha poi spiegato a Sophie che la sua intenzione non è di farla ingelosire: “Io non voglio far ingelosire nessuno. Io quando sto con una persona, basta. Non do attenzioni e importanza a nessun’altra”. Sophie dal canto suo ha ammesso di essere una persona fedele e tranquilla: “Io sono così fedele e tranquilla che quando vedo queste cose non mi tocca”. Dopo l’ultimo scontro, Sophie cambierà atteggiamenti nei confronti di Basciano?



