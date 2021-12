Sophie Codegoni “Gianmaria non sei il mio fidanzato…”/ Nuove lite al GF Vip, è crisi?

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi di nuovo ai ferri corti. Dopo alcuni giorni di scherzi, baci e abbracci, in cucina, per una bottiglia d’olio, è scoppiata una nuova lite tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il manager napoletano. Tutto è nato durante la preparazione del pranzo quando Sophie ha chiesto a Gianmaria di portarle la bottiglia dell’olio. Non avendola trovata, Gianmaria ha chiesto a Jessica di comunicarlo a Sophie la quale, però, non avendo sentito le parole della Selassiè ha pensato in un rifiuto di Antinolfi nell’aiutarla. “Grazie Gianmaria, grazie”, ha detto la Codegoni visibilmente infastidita.

Il tono con cui Sophie si è rivolta a Gianmaria ha scatenato la reazione di quest’ultimo. “Chiedi scusa, l’ho detto a Jessica non te la prendere con me. Verifica e chiedi scusa!”, ha replicato il napoletano che, a sua volta, fa infuriare la Codegoni. “Non è che ti devo pulire i mocassini ogni volta che mi rivolgo a te!”, ha aggiunto ancora l’ex tronista.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: scoppia la crisi al Grande Fratello vip 2021?

Dopo lo scontro con Sophie, Gianmaria Antinolfi ha parlato a lungo con Manila Nazzaro che ha provato a fargli capire la necessità di cambiare il suo atteggiamento. In camera da letto, però, antinolfi è stato raggiunto nuovamente da Sophie che ha espresso nuovamente il suo punto di vista. “Non sei nè mio marito, nè il mio fidanzato nè mio fratello per dirmi che devo imparare l’educazione e che devo imparare a rapportarmi con te”, ha detto Sophie.

“Ultimamente sei di un permaloso che non ti si può dire niente. Te la prendi per tutto e sono arrivata alla conclusione che pensi che io debba trattarti con i guanti bianchi perchè ora il nostro rapporto è diverso“, aggiunge ancora la Codegoni. Tra i due è scoppiata una nuova crisi: riusciranno a ritrovarsi? Cliccate qui per vedere il video.

