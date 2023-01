Sophie Codegoni, guerra con la bilancia / La scelta della Bonas di Avanti un altro

Uomini e donne, Sophie Codegoni é pronta al debutto ad Avanti un altro: il nuovo ruolo tv

Nelle ore segnate dall’attesa per il suo debutto ad Avanti un altro nel ruolo di Bonas, Sophie Codegoni fa parlare di sé per la guerra che la vede contrapporsi alla bilancia. Alle ore 18:50 circa del 9 gennaio 2023, su Canale 5, ha il via la nuova e dodicesima edizione di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione speciale di Luca Laurenti, dove l’ex tronista di Uomini e donne ed ex Grande Fratello vip 6 é chiamata a sostituirsi a Sara Croce. Nelle vesti di un nuovo ruolo tv, quindi, Sophie Codegoni é pronta a intrattenere ancora una volta i telespettatori, dopo aver appassionato il pubblico TV di Canale 5 con la lovestory avviata nella Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 6 dello scorso anno, con il coinquilino Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni incinta: piange per la sua bambina/ "L'ho sentita muoversi..."

Tra i due l’amore prosegue a gonfie vele, tanto che in tempi record, a poco più di un anno, i due ex Grande Fratello vip annunciano di essere in attesa della loro primogenita Céline. La sua carriera tv cominciava con il debutto al format di Canale 5 sui sentimenti, Uomini e donne, dove copriva i panni di tronista, diventando la più giovane di sempre a condurre un trono classico alla corte di Maria De Filippi. E nel giro di pochi anni, intanto, Sophie Codegoni sembra bruciare tutte le tappe, dall’amore al lavoro. Tuttavia, mentre si prepara per il debutto TV nei panni di “Bonas”, ovvero della più bella tra le belle ad Avanti un altro, Sophie dichiara guerra alla bilancia da futura mamma vip. Così come lei stessa palesa in uno sfogo tra le Instagram stories: “Non mi va di farmi condizionare, non sono mai stata grande amica delle bilance”, esordisce nello sfogo social, lasciando intendere di non volersi pesare almeno finché non sarà finita la sua gravidanza di 9 mesi.

Sophie Codegoni incinta: quando nasce la figlia?/ Nome scelto, gaffe di Signorini e come va la gravidanza

La scelta di Sophie Codegoni, in previsione del parto, prima del debutto ad Avanti un altro

“Non mi piace, mi condizionano un pochino, quindi non mi va di sapere quanto peso e quanto non peso- prosegue poi lo sfogo, l’ex tronista di Uomini e donne, ammettendo non troppo velatamente di non avere un buon rapporto con la bilancia e di temere quindi le oscillazioni del peso corporeo, che in qualche modo possano turbarla-. Mi guardo allo specchio e mi devo sentire bene io con me stessa, indipendentemente dalla bilancia che peso segna”.

Insomma, Sophie Codegoni –grande assente al party di Jessica Selassié – sembra aver trovato il suo modus operandi per non dover temere quelli che ai suoi occhi potrebbero sembrare all’ago della bilancia dei chili di troppo dipesi dalla gravidanza. É ufficialmente partita la guerra con la bilancia per la neo Bonas di Avanti un altro, che quindi anticipa di non volersi pesare per almeno 9 mesi. Tuttavia il peso dell’ex Uomini e donne resta monitorato, grazie al lavoro della ginecologa che segue la giovane e futura mamma nei delicati mesi della gravidanza. Al medico, la neo Bonas ha però espresso una richiesta, quella di non essere in alcun modo informata sulle variazioni del suo peso, fino al parto.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano al GF Vip/ Anticipazione bomba!

© RIPRODUZIONE RISERVATA