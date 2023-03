Sophie Codegoni ha copiato i costumi di Soleil?/ Sfogo e accuse della Sorge: “Imitazione senza riconoscenza”

Sophie Codegoni ha copiato i costumi di Soleil Sorge? Scoppia il caso

È rottura definitiva tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni? È ciò che verrebbe da pensare di fronte al lungo sfogo di cui la prima si è resa protagonista nelle ultime ore. Soleil, in una serie di stories pubblicate su Instagram, ha lanciato varie stoccate ad una persona non precisata, rea di avere ben poca originalità a suo dire, visto che avrebbe copiato le sue idee. Questa persona pare sia proprio Sophie, cosa riconducibile al fatto che proprio oggi la Codegoni ha lanciato la sua collezione di costumi e accessori che sarebbe infatti molto simile a quella lanciata mesi fa dalla Sorge.

Un dettaglio non di poco conto che è stato notato non solo da Soleil ma anche da molti utenti del web. Sarebbe dunque questo lo spunto del lungo sfogo della Sorge, che inizia così: “Ricordate sempre, siete nati originali, non morite come copie. Originalità, in una società piena di tendenze e mode sembra così difficile da avere e individuare. Io personalmente cerco di averla in ogni mio gesto.” Poi la stoccata: “Spesso c’è l’imitazione senza la riconoscenza e gratitudine. Però essere copiati ci dà la sicurezza che qualcosa di bello e giusto lo stiamo facendo. Alla fine anche senza quella gratitudine quelle persone ci stanno pensando e ci amano comunque quindi tanto di guadagnato.”

Soleil Sorge, sfogo su Instagram: “Artisti disperati di consensi”

A questo punto del discorso, Soleil Sorge entra nello specifico, parlando di creatività ed entrando proprio nel merito del suo sito di costumi: “Nel mio settore creativo – in teoria – perché la creatività è pensiero e unicità di espressione personale. […] Allora mi chiedo perché vedo persone come matriosche che cambiano solo di taglia? Perché vedo manichini ovunque? Personalità inventate, parole citate, cose fasulle. Perché aprendo un altro sito voi dovreste ritrovare una copia delle mie idee, parole e stessa identica grafica? Tutto questo su un altro progetto di un’altra personalità diversa dalla mia.” E ha concluso: “Artisti disperati di consensi che dovrebbero esprimere la loro arte personale. Siate unici, ispirate, amate e migliorate voi stessi”. Soleil non fa nomi ma agli utenti del web, in virtù anche delle immagini del sito di entrambe, è parso chiaro si riferisse a Sophie. Lei replicherà?

