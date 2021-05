Sophie Codegoni ha rifatto il seno/ “Era una cosa che volevo fare da una vita!”

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato ai suoi 420mila follower di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per aumentare il volume del suo seno. “Oggi vi devo dire una cosa. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi. Quindi è arrivato un momento di dirvi una cosa. Ragazzi, è stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche, le altre cose, mentre io son contenta”, ha annunciato la giovane influencer nelle sue Instagram Stories, prima di mostrare un breve video in cui appare con il seno ancora fasciato dopo l’operazione. Sophie, 19 anni, ha poi spiegato i motivi che l’hanno portata a sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica: “È una cosa che volevo fare da una vita. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”. Oggi dopo l’intervento di riempimento, l’ex tronista ha una terza piena.

Sophie Codegoni: intervento di chirurgia per aumentare il seno

La giovane Sophie Codegoni ha risposto alle numerose domande dei suoi fan sul dolore provato post intervento: “È un dolore veramente minimo. Io personalmente ho fatto fatica a smaltire l’anestesia totale che ti rinc*glionisce un po’. Son stata nel letto solo un giorno per sicurezza… non bisogna fare sforzi, bisogna evitare i movimenti con le braccia”. La ragazza nei prossimi giorni toglierà i punti e ancora per un mese dovrà tenere un reggiseno apposito. L’ex tronista si è fatta seguire da Maria Tona, ex dama del trono over di Uomini e Donne, e dal suo staff di chirurghi: “Io mi sono affidata a Maria Tona e a tutti i suoi chirurghi meravigliosi, mi hanno trattato come una principessa. Mi hanno seguita dal primo momento all’ultimo. Ancora oggi mi chiamano per sapere come sto”. La giovane Sophie si è detta più volte molto contenta del risultato ottenuto e di aver fatto questa scelta.

