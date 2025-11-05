Fidanzato di Sophie Codegoni, chi è: i rumor non perdono di vista l’ex tronista di Uomini e Donne che protegge la sua vita sentimentale.

Il mondo della cronaca rosa non perde di vista Sophie Codegoni; l’ex tronista di Uomini e Donne, complice anche la rottura turbolenta con Alessandro Basciano, è spesso e volentieri al centro dell’attenzione per quanto concerne il gossip. Da una parte la curiosità incalzante dei fan, dall’altra la sua intenzione di schivare rumor e voci alimentando il mistero – involontariamente – a proposito della sua attualità sentimentale. Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Lei evita di entrare nel merito delle indiscrezioni tra insinuazioni di esperti di gossip e presunte tenerezze risalenti alla scorsa estate; qualcosa però potrebbe essere cambiato nel cuore dell’ex volto di Uomini e Donne.

Come anticipato, più volte nelle scorse settimane si è parlato di un possibile nuovo fidanzato di Sophie Codegoni; timide voci raccontavano di un presunto flirt con Andrea Petagna, noto calciatore. Nulla di confermato da parte dei diretti interessati e, a dimostrazione di un racconto privo di fondamenta, il tutto è sfumato. Si è poi vociferato di Piero Neri, addirittura parlando di una fuga d’amore in Sardegna a bordo di un jet privato.

Sophie Codegoni, tra voci di un presunto nuovo fidanzato e voglia di riservatezza

Le voci su Piero Neri come nuovo fidanzato di Sophie Codegoni non sono così lontane del tempo ed accendere i riflettori sulla liaison fu Alessandro Rosica, esperto di gossip. Sua l’indiscrezione sulla romantica tratta su un jet privato con destinazione Sardegna. “A breve uscirà allo scoperto”, scrive l’influencer ma a distanza di settimane è ancora silenzio totale sulla vita sentimentale dell’ex volto di Uomini e Donne.

Ma quindi, Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato? Stando solo alle fonti ufficiali, l’ex tronista sarebbe dunque single data la mancanza di conferme rispetto alle presunte liaison citate. Altrettanto vero è che potrebbe aver scelto la riservatezza proteggendo un eventuale nuovo rapporto a tinte rosa; chissà che nella sua prossima ospitata a La Volta Buona di Caterina Balivo non si lasci andare a qualche piccolo accenno su eventuali cambiamenti all’insegna dell’amore.

