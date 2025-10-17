Nuovo fidanzato di Sophie Codegoni, chi è? Il mondo del gossip si interroga sulla presunta nuova fiamma dell’ex volto del GF Vip.

Dopo la partecipazione da protagonista in alcuni dei programmi più seguiti della tv – prima Uomini e Donne, poi il Grande Fratello Vip – era inevitabile che Sophie Codegoni finisse al centro dell’attenzione del gossip. La sua vita sentimentale – suo malgrado – non sfugge all’attenzione mediatica e soprattutto nell’ultimo periodo sono emersi numerosi rumor a proposito di un possibile nuovo fidanzato al suo fianco. Reduce dalla tortuosa relazione con Alessandro Basciano, secondo alcune voci Sophie Codegoni avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di un noto imprenditore ma per ora le indiscrezioni sono ancora tutt’altro che confermate.

Chi è il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni? Nelle ultime settimane è stato un rincorrersi di voci, alcune anche piuttosto infondate oltre che prive di conferme. Nel mirino del gossip come possibile dolce metà dell’ex volto del Grande Fratello Vip era finito il calciatore Andrea Petagna; rumor che però sono sbiaditi con il tempo. Diversa invece l’insistenza dei rumor riferiti a Piero Neri; imprenditore livornese che secondo alcuni esperti di gossip potrebbe essere con buone probabilità il nuovo fidanzato di Sophie Codegoni.

Chi è il fidanzato di Sophie Codegoni? Rumor insistenti ma nessuna traccia di conferme o smentite

“Sono affiatatissimi”, raccontava l’esperto di gossip Alessandro Rosica a proposito di Sophie Codegoni e il presunto nuovo fidanzato: è ‘mistero’ sull’identità anche se il nome, come anticipato, sembra corrispondere a quello di Piero Neri. Si parla anche della possibilità che l’imprenditore livornese abbia già conosciuto Celine, figlia dell’ex volto del Grande Fratello Vip e nata dalla relazione precedente con Alessandro Basciano. Per ora però vige il mistero; nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati e dunque si tratta di indiscrezioni da prendere ancora con le pinze. Chissà che non sia la stessa Sophie Codegoni, quest’oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, a rivelare l’identità del suo nuovo fidanzato.