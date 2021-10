Sophie Codegoni ha un uomo fuori dal GF VIP? “Con Gianmaria sto bene ma sono confusa”/ C’entra Corona?

Sophie Codegoni nelle ultime ore si è confidata con Miriana Trevisan lasciando trapelare una grande confusione interiore. La vicinanza a Gianmaria Antinolfi l’avrebbe fatta molto riflettere e dalle sue parole è emerso a sorpresa la presenza di un’altra persona che tormenterebbe i suoi pensieri. Incalzata dalla Trevisan, l’ex tronista ha ammesso di aver pensato per tutto il giorno a questa situazione controversa: “Perchè il mio pensiero è ‘bene io sono qui dentro, ma quando esco?’. E non è un problema di nessuno, è proprio una cosa mia, che non ho delle risposte dentro di me”, ha ammesso.

Miriana non ha potuto fare delle domande più specifiche ma ha provato a saperne comunque di più dall’amica sulla situazione che la tormenta. “Con Giammy sono stata benissimo ieri, stamattina ti svegli e dici ‘sì, sono stata benissimo, ma…’”, ha proseguito la Codegoni. Parlando di Antinolfi ha aggiunto di essere stata molto bene con lui: “ci siamo divertiti, c’è una chimica a livello fisico veramente pazzesca, ma… non ho delle risposte dentro di me”. A suo dire non si tratterebbe di una questione mentale ma di qualcosa rimasto in sospeso e senza risposte certe: “Non ho avuto il tempo di farlo, quindi sono entrata qui con una incertezza, solo con sensazioni forti”, ha proseguito, parlando ancora di quest’uomo misterioso.

Sophie Codegoni confusa al Grande Fratello Vip: un altro uomo nella sua vita?

Sophie Codegoni conversando con Miriana Trevisan non ha svelato il nome del misterioso uomo che avrebbe contribuito a creare in lei questa grande confusione, dopo la vicinanza a Gianmaria Antinolfi. I dubbi dentro di lei restano e confidandosi con l’amica ha aggiunto: “Era ormai una cosa conclusa ma un ricordo positivo di chiusura… Ad oggi ti dico che sto benissimo con Gian ma ho questo pensiero nella testa che mi frulla e mi blocca perché penso, fuori da qui se poi mi tornano quelle sensazioni lì?”. Miriana, da parte sua, le ha consigliato a cuore aperto di viversi questa situazione più serenamente. A destare ulteriori dubbi in Sophie sarebbe stato anche l’ultimo aereo giunto per lei: “Non riesco a capire…”.

Il discorso sul misterioso uomo che avrebbe mandato in confusione la Codegoni non si sarebbero sopiti: Sophie è infatti tornata sull’argomento sempre insieme a Miriana, lasciando intendere che tra lei e questa persona ci sia stato uno strappo “detto con un motivo”. Una decisione presa da entrambi. La 19enne ha comunque lasciato intendere che la cosa sarebbe definitivamente conclusa: “La mia domanda è ma dentro di me è totalmente conclusa? E dentro di lui? Non lo so…”. La giovane ha spiegato di non aver chiarito prima poiché non credeva di ritrovarsi in questa situazione di incertezza: “Di solito se ho un dubbio dentro di me non riesco ad aprirmi con altre persone. Non pensavo potesse succedere che provassi determinate cose con altre persone. C’è questa situazione di incertezza che io non so…”. Intanto sui social sono partite le ipotesi sull’identità del misterioso uomo e c’è già chi sostiene: “E’ cotta di Fabrizio Corona“, “Pensa a Corona”, ed ancora “Sophie ammette il fatto che pensa ancora al flirt che c’è stato con Fabrizio Corona?”. Vedremo se la giovane farà chiarezza nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.

