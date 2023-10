Sophie Codegoni choc: “Tradita da Alessandro Basciano”/ “È stato 3 giorni a Ibiza con la ex, ho foto e video”

“È un momento brutto, difficile”. Così esordisce Sophie Codegoni nel corso della sua intervista a Verissimo del 14 ottobre. L’ex gieffina ammette di essere stata tradita dal compagno Alessandro Basciano, motivo per il quale pochi giorni fa ha deciso di lasciarlo definitivamente. “Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiuderla circa 5 giorni fa dopo tante cose, tanti sbagli.” ha esordito in studio.

“Cinque giorni fa mi scrive una ragazza. Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza in aeroporto. Io già non gli parlavo da giorni per una sua piazzata fatta perché non l’avevo invitato ad un appuntamento di lavoro.” premette allora Sophie, svelando dunque cosa le ha poi scritto questa ragazza: “Io capisco che è proprio la ragazza fotografata con lui in aeroporto, lei me lo conferma e poi mi dice: ‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni insieme a Ibiza.’ E io ho le foto e i video di loro in camera insieme!” Sophie non riesce a trattenere le lacrime mentre ammette di essere stata tradita e che forse non è la prima volta: “Ho ricevuto tante segnalazioni in questi mesi, anche mentre ero incinta!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra giunta davvero al capolinea, anche se non si possono escludere a priori eventuali ritorni di fiamma. D’altra parte la rottura è fresca e inoltre Sophie ed Alessandro sono appena diventati genitori di Celine Blue. L’ex gieffina, al momento, sembra concentrata sulla crescita della neonata. “Non posso dire che non ci sono in mezzo persone. Ce ne sono e ci sono anche tante altre cose. Non è facile, ci sono tante cose che non si sanno”, ha detto però a proposito della rottura con Basciano, concedendosi uno sfogo ai microfoni di Casa Chi.

Per Sophie Codegoni è difficile voltare pagina, pensava ormai di aver trovato il giusto equilibrio sentimentale con Alessandro, ma qualcosa non ha funzionato. “Non sto bene, è un momento brutto, bruttissimo. Però menomale che lavoriamo, che mi svago, la mia bambina che mi fa stare bene quindi si va avanti. La vita non finisce… non è il periodo più bello della mia vita ma va bene”, ha ammesso in diretta social.

Sophie Codegoni dunque prova a voltare pagina e a ritrovare il sorriso, anche per il bene della bambina: “Se sto a casa da sola sto troppo male. Stamattina sono andata dal parrucchiere, vado a spasso con la bimba, esco, cammino, faccio… non posso fermarmi”, ha raccontato. Per quanto riguarda la fine della storia d’amore con Alessandro Basciano, la Codegoni ci va giù pesante, evidentemente ancora scottata e ferita dagli sviluppi.

“Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto”, le sue parole. Tra le tante ipotesi, già smentite, c’è quella del tradimento di Alessandro, che nega con forza l’infedeltà. Le parole di Sophie, al contrario, sembrano puntare proprio in direzione di terze persone. Chi dice la verità?











