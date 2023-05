Sophie Codegoni in ospedale: “Sta per partorire”/ Alessandro Basciano in attesa “con tutti i familiari”

Sophie Codegoni sta per diventare mamma: “È in ospedale per il parto”

Sophie Codegoni sta per diventare mamma. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip sta per partorire il suo primo figlio, una bambina. Ad annunciarlo è Pipol Gossip, rivelando che proprio in questi istanti Sophie e il suo fidanzato e futuro marito Alessandro Basciano sono in ospedale.

“I ‘Basciagoni’ possono finalmente gioire! Dopo 9 mesi di attesa, Sophie Codegoni, oggi, è entrata in ospedale e a breve darà alla luce la piccola Celine. – si legge nell’indiscrezione – Alessandro Basciano, suo compagno, è in attesa, con tutti i familiari e parenti, di assistere all’evento più importante: veder nascere la figlia.” La nascita della piccola Celine sarebbe dunque imminente: poche ore, addirittura minuti, potrebbero separarci dal lieto annuncio della celebre coppia.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dall’incontro al primo figlio

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno rivelato il sesso del nascituro durante la loro ospitata a Verissimo di qualche mese fa. Proprio in quell’occasione, l’ex tronista aveva raccontato alcuni aneddoti di questa gravidanza: “Mi dissero che per vari problemi ormonali avrei fatto fatica a rimanere incinta. Ho sempre avuto questo sogno. La gravidanza è arrivata nel momento giusto. Mia mamma ha pianto tanto felicissima, la mamma di Alessandro ci ha messo del tempo a realizzare”.

Sophie e Alessandro si sono conosciuti lo scorso anno nella Casa del Grande Fratello Vip e sono poi diventati inseparabili. Ad oggi la coppia sta per accogliere il loro primo figlio, la cui nascita è imminente.

