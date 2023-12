Sophie Codegoni, incidente durante la festa di compleanno a sorpresa/ I capelli prendono fuoco…

Sophie Sodegoni e la festa a sorpresa per il compleanno

Primo compleanno da mamma per Sophie Codegoni che ha festeggiato con una festa a sorpresa che le hanno organizzato gli amici. Bellissima, con un abito rosso, Sophie è stata accompagnata nel locale in cui era stata organizzata la festa e dove ad attenderla c’erano tutti i suoi amici che hanno poi documentato sui social la serata. La Codegoni si è divertita in compagnia degli amici trascorrendo una serata divertente e che ha rischiato di essere indimenticabile per un piccolo incidente avvenuto durante il taglio della torta.

Come in tutte le feste di compleanno, anche in quella di Sophie, è arrivato il momento del taglio della torta. La Codegoni ha sorriso mentre si accingeva a spegnere la candelina ma girandosi ha rischiato di mandare in fiamme i suoi splendidi capelli. Successivamente, uno dei dolci è scivolato dal piatto e a riprendere il momento è stata l’amica Giulia Cavaglià.

Sophie Codegoni: compleanno dopo la fine della storia con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha così festeggiato senza il compagno Alessandro Basciano con cui la relazione è finita da diverse settimane. Dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, i due hanno vissuto una relazione importante culminata in una relazione e nella nascita della loro bambina, Celine. Attualmente, il loro rapporto è finito e i due continuano a vedersi proprio per la piccola.

“La mia bambina è il mio regalo più grande”, ha detto Sophie che trascorre la maggior parte del suoi tempo con lei come mostra sui social condividendo, ad esempio, il momento della pappa.

