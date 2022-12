Sophie Codegoni incinta: quando nasce la figlia?/ Nome scelto, gaffe di Signorini e come va la gravidanza

Sophie Codegoni incinta: il nome scelto per la bimba e la gaffe di Signorini

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano aspettano il loro primo figlio. Dopo aver dato la lieta notizia su Instagram, la coppia nata al Grande Fratello Vip ha raccontato i primi dettagli della gravidanza a Verissimo, dove hanno annunciato che il bebè in arrivo è una femminuccia. Sophie aspetta una bambina che si chiamerà Celine. Un nome che in realtà è stato annunciato da Alfonso Signorini che se l’è lasciato sfuggire proprio in diretta al GF Vip, dimenticando fosse ancora un segreto.

La gaffe di Alfonso Signorini è però gaffe a metà, visto che Sophie Codegoni, in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale CHI, aveva anticipato che qualora un giorno avesse avuto una figlia, l’avrebbe chiamata proprio Celine. Nome che è stato dunque confermato poi anche dalla coppia dopo Signorini.

Sophie Codegoni incinta: quando nasce la figlia?

Sappiamo dunque che la bambina si chiamerà Celine; ma quando nascerà? Oggi Sophie è al quinto mese di gravidanza, ciò vuol dire che il parto è previsto per aprile. E come procede la gravidanza? È stata Sophie a raccontare di recente i piccoli fastidi che sta iniziando ad accusare: “Devo dire che Puntina è stata davvero un angelo. In 5 mesi mai avuto una nausea o malessere fisico. – ha spiegato – I primi 3 mesi però ero sempre super nervosa, permalosa e molto gelosa. E poi avevo sempre tanta fame, mangiavo anche quando ero sazia, non riuscivo a smettere. Invece ora sto iniziando a soffrire tanto la macchina e un po’ di dolorini fastidiosi zona vescica (secondo me sta puntando i piedini)”.

