Sophie Codegoni incinti di Alessandro Basciano, in arrivo il primo figlio/ “Sei la gioia..”

Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventano genitori: il lieto annuncio é social

A nemmeno un anno di distanza dal loro fatidico primo incontro al Grande Fratello vip 6 dello scorso anno, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano danno ora annuncio del loro figlio primogenito in arrivo. Ebbene sì, sembra incredibile, in primis per i telespettatori più restii a credere, in generale, nella veridicità delle lovestory nascenti in TV, ma é annuncio reale di queste ore quello che lanciano a mezzo Instagram gli ex Grande Fratello vip 2021, in un post dalla pubblicazione a profili social unificati, sul frutto del loro amore.

A corredo di un video postato dalla coppia di ex Grande Fratello vip 6, che immortala Alessandro Basciano al fianco della fidanzata Sophie Codegoni mentre lei é sottoposta ad una visita ginecologica per una ecografia da gravidanza, i preannunciati futuri genitori vip danno lieto annuncio pubblico del concepimento del loro primogenito .”E voi credete nel destino? – si legge nella caption che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rilasciano per iscritto, a corredo del video rivelatorio postato su Instagram-. 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo … da lì capii che con te avrei potuto condividere la mia vita”. Insomma, nel messaggio, gli ex Grande Fratello vip sembrano tracciare il bilancio dell’amore nato nella Casa più spiata d’Italia, incurante dello scetticismo di chi non avrebbe mai scommesso sul fatto che l’idillio nato in tv dei due vip si sarebbe prolungato oltre i tempi del reality.

Sophie Codegoni incinta, il web é al settimo cielo per il lieto annuncio

E il messaggio della coppia, poi, prosegue senza tralasciare i momenti di difficoltà affrontati nell’ultimo anno dai futuri genitori vip: “Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi .. ma noi nonostante ciò credevamo nell’amore … quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione … quell’amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare. E adesso che dire…. la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare”.

Immancabili, poi, a margine del post rivelatorio, sono, intanto, i messaggi di auguri e congratulazioni destinati ai futuri genitori vip, da parte degli internauti. Tra questi, spiccano quelli di altri ex Grande Fratello vip, quali Giacomo Urtis, che scrive “Amore della zia”, e gli auguri di Jessica Selassié e Adua Del Vesco al secolo Rosalinda Cannavó.











