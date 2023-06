Sophie Codegoni innamorata della figlia Celine Blue “è un angelo”/ “Sono tanto fortunata”

Sophie Codegoni e il primo mese da mamma: “È tutto meraviglioso“

Sophie Codegoni si sta godendo questo primo mese da mamma, felicissima per la nascita della sua bambina, la piccola Celine Blue. L’ex tronista di Uomini e donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sta assaporando la bellezza della maternità al fianco del suo compagno e futuro sposo, Alessandro Basciano. E, intervistata da Isola Party da Giorgia Palmas, ha raccontato come sta procedendo questo periodo di grande cambiamento.

“Sta benissimo, è tutto meraviglioso“, confessa Sophie parlando della sua piccolina. “Poi ti dico la verità: sono veramente tanto fortunata. Adesso non voglio tirarmela, ma è un angelo: mangia e dorme, dorme e mangia, quindi riesco a lavorare, rilassarmi e fare tutto“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “In così poco tempo…“

La nascita di Celine Blue è il frutto dell’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Conosciutisi nella Casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha subito bruciato le tappe, realizzando passo dopo passo i propri sogni e dando vita ad una romantica storia d’amore. I due sono più affiatati ed innamorati che mai, a dispetto delle voci di crisi delle ultime settimane, prontamente smentite.

Parlando della loro relazione, nata così velocemente, Sophie ha spiegato: “In così poco tempo non me lo sarei aspettato. Al GF si è visto: io sono stata sempre molto diffidente quando si parlava di amore, quindi quando l’ho trovato per me era tipo ‘Wow, cosa sta succedendo?’. Però, anche se sentivo che era una cosa diversa, molto forte, una storia seguita dal destino, non pensavo così velocemente“. La coppia, oltre ad aver dato alla luce la piccola Celine Blue, è anche prossima al matrimonio, dopo la romantica proposta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia dello scorso settembre.

