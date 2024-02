Sophie Codegoni: “Io e Basciano di nuovo insieme? Ecco come stanno le cose”/ “La rabbia è passata e…”

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme? Parla lei

Nelle ultime settimane sempre più indizi hanno iniziato a scatenare il gossip di un possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Avvistamenti, gesti social hanno portato a credere che i due si siano riavvicinati dopo la guerra che li ha visti protagonisti mesi fa anche in TV. Ma come stanno veramente le cose? Sophie e Alessandro, che sono genitori di una bambina, Céline Blue, sono nuovamente una coppia?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme?/ Dettaglio social ipotizza il ritorno di fiamma

A chiarire la situazione ci ha pensato Sophie nel corso di un’intervista rilasciata a EG Magazine: “Con Ale tutto bene. Siamo due genitori. Ovviamente quando passa il momento di rabbia iniziale… Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo e quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare insieme soprattutto per il bene di Céline.”

Sophie Codegoni e Basciano sono tornati insieme?/ "Avvistati in un locale e…": la segnalazione

Sophie Codegoni nega il ritorno di fiamma con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni dunque smentisce il ritorno di fiamma con Alessandro Basciano, parlando invece di rapporti distesi per il bene della figlia Céline. L’ex coppia dunque continua a vedersi ma solo per la bambina.

Nel corso dell’intervista, Sophie ha parlato anche dei suoi prossimi impegni lavorativi, dichiarando: “Ci sono un po’ di sorpresine, un po’ di work in progress in arrivo. Ancora non posso dire nulla però ci sono belle soddisfazioni in arrivo. Tra qualche giorno uscirà un film dove avrò una piccola parte, veramente piccola. È di Giovanni Veronesi e si chiama Romeo e Giulietta, una rivisitazione molto bella e divertente.”

Sophie Codegoni 'insieme' ad Alessandro Basciano/ Reazione dell'ex accende il gossip: ritorno di fiamma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA