Sophie Codegoni e la metamorfosi che divide il web: fan increduli davanti al nuovo look. È ancora lei? Pioggia di sospetti sui ritocchi.

I fan di Sophie Codegoni sono rimasti senza parole dopo le sue ultime foto sui social. La trasformazione fisica pare proprio evidente, e questo farebbe pensare ad un cambiamento dato dalla chirurgia estetica. Ma davvero l’ex gieffina e tronista di Uomini e Donne è ricorsa ai ritocchini? Andiamo a scoprire le novità notate dai fan dopo averla vista sul suo profilo Instagram nelle ultime ore.

L’influencer non viene di certo da un periodo troppo roseo viste le peripezie con Alessandro Basciano dopo il Grande Fratello. I due hanno avuto anche una figlia di nome Celine Blue, ma il loro rapporto si è incrinato tantissimo e si è rivelato solo un fuoco di paglia. Da quel momento sono scattate denunce per stalking vista l’eccessiva gelosia di Basciano, nonostante gli sforzi di mantenere buoni rapporti per il bene della piccola. Sophie Codegoni, intanto, non perde occasione per condividere la sua vita con i follower ma una foto ha appena generato il caos: è magrissima e i suoi connotati sono parecchio diversi.

Sophie Codegoni riceve una multa per aver esposto la figlia Celine Blue sui social

Ecco la foto tanto incriminata. Molti fan dopo averla vista si sono allarmati e hanno scritto direttamente sotto al post di Sophie Codegoni alcuni commenti dove fanno notare all’influencer il suo repentino cambiamento. Cosa le sarà successo? Chiaramente il corpo degli altri non si giudica mai, ma sui social questa è una regola che molti faticano a seguire. Potrebbe essere, infatti, che Sophie stia ancora soffrendo per quanto successo alla sua relazione con Basciano e che il suo fisico ne risenta.

Il loro amore l’ha fatta senza dubbio soffrire tantissimo dato che dopo un inizio scoppiettante è successo il peggio. Da lì è iniziato un lungo percorso di dolore e dal 30 aprile di quest’anno la Cassazione ha ribadito le misure cautelari per l’ex gieffino: Alessandro Basciano non può avvicinarsi alla bambina e a Sophie Codegoni. Dal 15 luglio 2025, invece, Sophie ha ricevuto una multa per aver esposto sua figlia sui social, andando contro all’accordo tra l’ex fidanzato, il quale ha poi ottenuto l’affido condiviso.