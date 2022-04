Sophie Codegoni “Jessica Selassiè? Cercava disperatamente un uomo”/ Poi un video…

Dalla finale del Grande Fratello Vip 6 che ha decretato la vittoria di Jessica Selassiè che, nella casa, pur non avendo trovato l’amore come sognava aveva trovato in Sophie Codegoni un’amica, quest’ultima, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, parla dell’amicizia con la maggiore delle sorelle Selassiè. Tra Sophie e Jessica c’è sempre stato affetto, ma non sono mancati i momenti difficili. Tra le due non sono mancate le discussioni scatenate dall’ingresso di Alessandro Basciano a cui Jessica era inizialmente interessata. Basciano, però, nella Selassiè vedeva solo un’amica al punto da essersi innamorato di Sophie con cui, oggi, è felicemente fidanzato.

Proprio sull’amicizia con Jessica, al settimanale Mio, la Codegoni ha detto: “Ci sentiamo ogni tanto. Non ci vediamo. Il rapporto che avevamo nella Casa era molto forte, adesso si è un po’ raffreddato. Un po’ per i tanti impegni, un po’ perché ti lasci influenzare dalle cose dell’esterno. Le voglio bene, le auguro il meglio, ma non siamo migliori amiche”.

Sophie Codegoni, l’incontro con Jessica Selassiè dopo l’intervista

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassiè sperava di trovare l’amore, ma anche con Barù l’amicizia non si è trasformata in amore. A tal proposito, la Codegoni ha detto: “Ho fatto tante cose in Casa, ma mai tradito un’amica. Non ho mai voltato le spalle a Jessica, perché tra lei e Alessandro non c’era niente. C’era un interesse da parte sua, non ricambiato e che durava solo da due giorni. Lei cercava disperatamente un ragazzo per passare il tempo e avere delle conferme. Lo ha fatto con Samy, con Ale, con Barù. Ma era solo un capriccio, non un interesse forte”.

Dichiarazioni, quelle di Sophie, che non hanno scalfito il suo rapporto con le sorelle Selassiè. A Roma insieme ad Alessandro Basciano, infatti, Sophie ha incontrato Lulù e Jessica trascorrendo del tempo con loro. L’unica assente all’incontro era Clarissa con cui il rapporto, pare, sia finito.













