Sophie Codegoni, fan di Jessica le scrive: “Ti nomina sempre”/ Lei replica così…

L’uscita dalla casa del Gf Vip 2021 di Sophie Codegoni ha lasciato senza dubbio il segno, ed in particolare, sulle due principesse Lulù e Jessica Selassiè. Le due vippone avevano stretto un forte legame di amicizia con l’ex di Uomini e Donne, di conseguenza l’uscita di scena di quest’ultima è stata sentita parecchio dalle princess. Tra l’altro l’eliminazione è giunta in un momento non proprio simpatico per Jessica Selassiè, già alle prese con l’amarezza dovuta ad un confessionale di fuoco da parte di Barù, food blogger che è sempre stato nelle mira proprio della sorella di Lulù e Clarissa.

Jessica non perde occasione per ricordare la fidanzata di Alessandro Basciano, e come potete notare anche da un video pubblicato su Twitter, che trovate qui sotto, si vedono Delia Duran e Jessica mentre si stanno preparando e truccando: “Ti manca Sophie?”, domanda la moglie di Alex Belli, e la Princess annuisce. Poi di nuovo Delia: “Tanto vero?” e Jessica: “Tanto sì”. Va poi segnalato un curioso episodio riportato da una ragazza via social, che ha scritto a Sophie Codegoni su Instagram: “Jess ti ha nominato tre volte oggi… le manchi”, e Sophie ha prontamente replicato “Lei manca tanto a me!”.

SOPHIE CODEGONI E JESSICA SELASSIE’: LE DUE AMICHE SI MANCANO A VICENDA

Una risposta che ha sorpreso, ovviamente in positivo, la stessa utente di Twitter, leggasi “Love is a losing game”, che ha ri-postato la breve conversazione con la Codegoni per poi commentare: “Non so se è lei o il suo agente però mi ha risposto subito e non me l’aspettavo”.

Ovviamente da quando Sophie ha lasciato la casa più spiata d’Italia è corsa fra le braccia del suo bel Alessandro Basciano e i due stanno cercando casa assieme a Milano, così come anticipato durante l’ultima puntata del Gf da parte di Alfonso Signorini: “Mi dicono che voi vi siate parlati in gran segreto nella casa e vi siate messi d’accordo per far cercare casa a Milano per andare a vivere insieme“, e l’ex tronista ha confermato: “Io sto cercando casa da un po’ di tempo, quindi gli ho detto di cercare casa insieme così lui quando viene a Milano viene a casa nostra”. Come dire, se son rose…

D: ti manca sophie?

J: annuisce

D: tanto vero?

J: tanto si

