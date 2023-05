Sophie Codegoni, la dolce dedica alla figlia Celine/ “Ti prometto che per te ci sarò sempre”

Prima festa della mamma per Sophie Codegoni che sta vivendo dei momenti di grandissima felicità dovuti alla nascita di Celine Bleu il 12 maggio. L’ex gieffina, insieme al compagno Alessandro Basciano condividono spesso foto sui loro account social in compagnia della neonata. Sophie ha colto l’occasione per scrivere parole dolci alla figlia attraverso un post sul proprio account ufficiale Instagram.

Sophie Codegoni: "Non ci sono parole.."/Il primo scatto con la figlia Céline commuove

Sophie Codegoni alla piccola Celine: “Ti guardo e ancora non ci credo”

Sophie Codegoni, nel periodo in cui è stata incinta ha spesso messo in evidenza la propria impazienza nell’attendere l’arrivo di Celine per abbracciarla. Durante tutti i nove mesi di gravidanza non aveva mai mostrato il visino. L’ex gieffina ha, successivamente vissuto il momento del parto con tranquillità, tanto che, qualche ora prima che la figlia venisse al mondo, ha condiviso un video nel quale ballava assieme ad Alessandro Basciano, suo compagno conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori/ È nata Céline Blue

Oggi, domenica 14 maggio, per la festa della mamma, Sophie ha speso dolci parole per la sua Celine: “Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole, posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente. Auguri a le mamme”, aggiungendo un cuore rosa. Proprio nel giorno della festa della mamma, Sophie Codegoni e la sua piccola Celine sono tornate a casa. L’ex gieffina ha mostrato ai suoi follower come sono state accolte in casa: un mare di palloncini rosa, torte dello stesso colore e tantissimi pasticcini e confetti sempre rosa.

Sophie Codegoni in ospedale: "Sta per partorire"/ Alessandro Basciano in attesa "con tutti i familiari"

Sophie annuncia la nascita di Celine: “Non ci sono parole per descrivere la gioia che ci hai donato”

Sophie Codegoni ha annunciato la nascita della primogenita Celine Blu con una prima tenera foto di famiglia. La neo mamma stinge tra le braccia la piccola, mentre il compagno Alessandro Basciano la guarda con amore. “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue”, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip nel condividere con il suo milione di follower la lieta notizia. Una nascita che, come avevano raccontato i neo genitori, non era in programma ma che fin da subito hanno deciso di accogliere nelle loro vite. Sophie ha condiviso sui social ogni passo della sua gravidanza, comprese le difficoltà, come quando, ad esempio, è stata ricoverata in ospedale per problemi a un rene.

La coppia, ormai soprannominata, “Basciagoni“, si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora, non si sono più lasciati. Il loro amore è cresciuto sempre di più, fino alla decisione di diventare ufficialmente marito e moglie, dopo essere andati a vivere insieme. È stato Alessandro Basciano a inginocchiarsi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, lo scorso settembre, per chiedere a Sophie di diventare sua moglie.











