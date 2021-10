Sophie Codegoni, la madre “benedice” il flirt con Gianmaria Adinolfi/ “Goditi le emozioni che stai vivendo”

Sophie Codegoni, la mamma “approva” il flirt con Gianmaria Antinolfi

Sophie Codegoni si è lasciata andare ad un bacio appassionato con Gianmaria Antinolfi. La madre è intervenuta sul profilo social e ha espresso il suo parere sostenendo la figlia a vivere il percorso senza farsi condizionare: “Sophie, sei in una bolla e soprattutto il GF Vip è un gioco, goditi il percorso e le emozioni che stai vivendo e mostra chi sei e ciò che sei”. Proprio in occasione dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stato uno scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. L’influencer ha più volte sottolineato come Sophie stia recitando una parte e per questo ha cercato di farla ingelosire. Gianmaria però ha scelto Sophie spiegando di volere lei. Una scelta che ha innescato una reazione in Soleil che ad Alex Belli ha confidato che doveva scegliere lei.

I coinquilini però sembrano non credere a questo avvicinamento tanto che Katia Ricciarelli ha dichiarato che Antinolfi con i suoi comportamenti sembra essere un playboy della mutua. Antinolfi però sembra essere deciso tanto che ha anche motivato la sua scelta: “Ma io già l’ho detto a Sophie, io mi perdo nei suoi occhi, sarei lì a guardarli per ore, ore e ore”. Ora però bisognerà vedere gli sviluppi . Ci si chiede se Antinolfi non lo stia facendo per far ingelosire Soleil e avvicinarla a sé.

Sophie Codegoni è tornata all’attacco contro Soleil Sorge. L’ex tronista ha infatti dichiarato: “Ha accusato me di strategia, quando lei da sempre quanto tu ti allontani lei si avvicina…anche in questi ultimi giorni che lei ha detto di averlo fatto apposta. Ma figurati, a lei da proprio fastidio questa cosa”. Sophie ha poi continuato svelando un inedito retroscena: “Lei mi ha detto ‘forse tu non hai capito che se voglio Gianmaria me lo riprendo anche adesso’, e io gli ho detto ‘va bene Sole come vuoi, me l’ha detto dopo la puntata. Ne ha dette di ogni, ne ha fatte di ogni e adesso casualmente vuole fare l’amica premurosa e carina”.

Miriana Trevisan ha poi cercato di tranquillizzarla ma invano. Sophie Codegoni ha rincarato la dose: “Le da fastidio questo avvicinamento, soprattutto perché è con me. Ma secondo te a Sole interessa veramente che io e lui ci avviciniamo? Dopo che ha detto che non le piaccio come ragazza?!”. Chissà che non sia Sophie ad avere bisogno di Gianmaria per una questione di strategia.



