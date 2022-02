Sophie Codegoni “Limone a Soleil davanti ad Alex? Si che scatena certo desiderio”/ L’attacco a Delia Duran

Sophie Codegoni non è convinta del comportamento di Delia Duran. La ragazza ha commentato con Soleil Sorge il bacio che si sarebbe scambiata con Delia Duran. Sophie è convinta che Delia non avrebbe mai dovuto fare un gesto simile nel caso in cui fosse stata mossa da rabbia o risentimento nei confronti di Soleil: “Dare un limone a Soleil davanti Ad Alex sai anche che a un uomo può provocare una reazione, un desiderio, non ti viene da farlo se hai un minimo di delusione, gelosia, rabbia, a meno che tu non voglia giocare”. Il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran ha in effetti indignato molto il web che non si aspettavano un colpo di scena di questo tipo. Alessandro Basciano è intervenuto nel discorso per svelare alcuni interessanti retroscena.

L’ex tentatore ha rivelato che Delia e Alex Belli sarebbero in procinto di andare alle Maldive dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip: “Delia ha già il biglietto per le Maldive appena dopo il GF”. Sophie è rimasta spiazzata da questa notizia e ha replicato: “A me era sfuggito il fatto che hanno un viaggio alle Maldive prenotato per recuperare il matrimonio appena dopo la fine del GF”. Sophie Codegoni continua a difendere Soleil Sorge nonostante alcuni inquilini della casa non siano d’accordo con il suo pensiero. Tra questi Miriana Trevisan che ha accusato Soleil di incoerenza: “Ma ti rendi conto, tu non ti fai baciare da una, io non vedo nessuna vittima qua, mi dispiace, stiamo veramente andando oltre, non esiste”.

L’avventura di Sophie Codegoni continua a gonfie vele all’interno della casa del GF Vip, grazie anche alla sua storia con Alessandro Basciano. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, ma sono arrivati alla conclusione che i loro problemi sono maggiormente dovuti al loro carattere troppo istintivo. Nell’ultima puntata andata in onda, Sophie ha ricevuto una bellissima sorpresa. Luci puntate sull’elegantissima Sophie Codegoni, durante l’ultima puntata del GF si è presentata con un bellissimo abito bianco in due pezzi e dei tacchi vertiginosi che slanciavano la figura. La ragazza ha condiviso con il pubblico dei particolari molto intimi della sua storia personale, segnata dal divorzio dei suoi genitori, che però, come sottolinea, sono sempre stati fondamentali per la sua crescita. La mamma di Sophie, risposa dopo la separazione, ha avuto dal suo attuale compagno un figlio, che ha donato felicità e allegria alle due.

Il fratello di Sophie, Riky, ha ormai 10 anni ed è molto legato a sua sorella, che è stata per lui una seconda mamma appoggiandolo anche nei momenti di difficoltà economica che la famiglia ha attraversato. L’apparizione di Riky come ospite ha emozionato non solo Sophie, ma tutti gli abitanti della casa, stupiti e incuriositi da questa visita. Alfonso Signorini farà in diretta una promessa, il bimbo sarà presente in puntata qualora Sophie dovesse arrivare in finale. Commossa e felice, Sophie pensa a un futuro fuori dalla casa con il suo bel Alessandro, che non vede l’ora di presentare a tutta la sua famiglia. L’unica cosa che preoccupa ora la bella Sophie è il comportamento di Alessandro, reo di aver avuto una reazione esagerata e violenta nei confronti di Alex e troppo emotivo durante le discussioni con la sua fidanzata. Sophie si è confidata infatti con Katia, sostenendo il suo compagno in tutto e per tutto, ma ha cercato anche di far ragionare il ragazzo. Come finiranno queste incomprensioni tra Sophie e Alessandro? Durante le giornate in diretta potremo comprendere meglio come la coppia cercherà di risolvere i propri problemi.



