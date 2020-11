Sophie Codegoni, lite con Antonio a Uomini e Donne/ “Mi usi per far svegliare Matteo”

Sophie Codegoni litiga con Antonio a Uomini e Donne. Il corteggiatore non gradisce l’atteggiamento di Sophie che ha sbagliato nuovamente la chat messaggiando con lui pensando di parlare con Matteo. Quando Antonio ha scoperto tutto, ha tirato fuori la rabbia accusando Sophie di usarlo per far svegliare Matteo. Un’impressione che Antonio ha detto in esterna e che ha ribadito anche in studio. “Sophie mi fa impazzire. Quando abbiamo finito di litigare, ha due occhi espressivi e con un mezzo sorriso con cui annulla tutta. Ho dato molta più importanza al gesto finale. Semi avesse lanciato davvero il gel, mi avrebbe fatto anche piacere”, aggiunge Antonio che ribadisce il proprio interesse e chiede a Sophie di non sbagliare più a messaggiare. “A me piacciono gli stron*i”, dice Sophie che ha intenzione di continuare a conoscere Antonio.

SOPHIE CODEGONI: “ANTONIO DEVE SMETTERLA DI FARE IL MARITO GELOSO”

Sophie Codegoni decide di tenere comunque Antonio anche se ha lanciato un avvertimento al corteggiatore: “Devi smetterla di fare il marito geloso”, dice la tronista che poi si scaglia contro Giorgio che è amico di un suo ex corteggiatore Jerome. Un’amicizia che ha scoperto grazie alla madre a cui ha affidato il compito di controllare i movimenti social dei suoi corteggiatore. La giovane tronista ammette di esserci rimasta male e che si sarebbe aspettata di saperlo da lui. “L’unico pulito e di cui mi fiso al mille per mille pur conoscendolo poco è matteo”, ammette la tronista che non nasconde la propria delusione nei confronti di Giorgio che viene poi attaccato da Antonio con cui non sembra esserci molta simpatia.



