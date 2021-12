Sophie Codegoni, mamma approva Gianmaria/ “Le piace: me lo ha detto al telefono”

Nel pomeriggio di ieri anche Sophie Codegoni è stata chiamata in confessionale ed ha avuto la possibilità di poter sentire i propri cari e confrontarsi in merito al prolungamento del Grande Fratello Vip. Se l’ex tronista si era detta delusa per la mancanza parole d’affetto e sostegno nei suoi confronti da parte dei genitori in occasione del video messaggio, la telefonata pare sia andata decisamente meglio.

Una volta uscita dal confessionale, la giovane avrebbe riferito ad alcuni Vipponi il contenuto della telefonata avuta con la madre, Valeria Pasciuti: “Ho parlato con mamma al telefono e ha detto che le piace Gianmaria”, ha esclamato. Giucas Casella le ha risposto con grande entusiasmo asserendo: “Lui è unico, veramente bravo, esageratamente bravo”. Nelle ultime ore Sophie è tornata ad avvicinarsi al giovane imprenditore napoletano, ma in tanto sui social non sono mancati i commenti critici nei confronti di coloro che hanno ritenuto che sia proprio la Codegoni a non essere sinceramente interessata al ragazzo.

Sophie Codegoni e le parole della madre su Gianmaria Antinolfi

La maggior parte delle critiche rivolte a Sophie Codegoni dopo la “benedizione” della madre rispetto alla sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi, sarebbero legate proprio alle espressioni che la donna aveva usato nei confronti del ragazzo nelle prime settimane del reality. Intervenendo in difesa della figlia, la signora Valeria aveva definito Antinolfi “un bruttone del Neolitico”, dopo alcune espressioni infelici del ragazzo. A quanto pare però anche la madre di Sophie, esattamente come quest’ultima, avrebbe alla fine cambiato idea sul contro dell’imprenditore, al punto da darle il suo benestare.

Anche su Twitter, infatti, sono in tanti a ribadire come nel tempo la donna abbia cambiato idea su Gianmaria, arrivando a sostenere la sua conoscenza con la figlia. Ad ogni modo su Twitter non sono mancati i commenti critici dopo aver appreso il contenuto della telefonata, e c’è chi si è spinto a dare dei consigli alla Vippona: “Sophie bella e dolce alla tua mamma piace Gianmaria te hai detto sempre che è solo attrazione fisica non entrare ti prego in questa dinamica fake continua con la tua coerenza”. Le parole della donna sarebbero davvero state pronunciate per amore delle dinamiche come credono in tanti sui social?

