Sophie Codegoni, mamma scrive lettera ad Alessandro Basciano/ “Dopo Matteo Ranieri…”

La mamma di Sophie Codegoni ha scritto una lettera ad Alessandro Basciano. Valeria Pasciuti ha voluto recapitare un messaggio al fidanzato della figlia tramite le pagine del settimanale Dipiù. La coppia sta vivendo dei momenti difficili all’interno della casa del Grande Fratello Vip a causa soprattutto del carattere di Alessandro Basciano. Proprio la scorsa puntata, Basciano è stato punito dalla produzione per il suo comportamento eccessivo e oltre il limite. La signora Valeria si sarà ovviamente preoccupata per le reazioni violente di Basciano e ha deciso di scrivergli. Parlando della figlia Sophie Codegoni, Valeria ha dichiarato: “Sophie è una ragazza sensibile, spontanea. Ha bisogno di dolcezza, di gentilezza. Mi sono permessa di scrivere questa lettera perché voglio solamente che lei stia bene”.

La madre di Sophie è convinta che Alessandro possa essere il ragazzo giusto per lei. A tal proposito, Valeria ha ricordato Matteo Ranieri, la scelta di Sophie quando era tronista a “Uomini e Donne”: “È stata lasciata dal ragazzo che aveva scelto, così da un giorno all’altro”. Per questo motivo, Sophie sarebbe diffidente ad aprire il suo cuore e probabilmente il comportamento di Basciano non la sta aiutando in questo senso. Sophie infatti si sta irrigidendo nei suoi confronti e teme le sue reazioni. D’altronde, la ventenne ha assistito ad alcuni atti di violenza in casa sua: la madre è stata vittima di un ex compagno aggressivo e manesco.

Valeria Pasciuti ha parlato di recente del percorso della figlia nella casa del Grande Fratello Vip. La madre di Sophie Codegoni è stata molto criticata per le parole rivolte a Jessica Selassiè. La donna aveva accusato la principessa di fare il doppio gioco e aveva deciso di spiegare la sua versione dei fatti. Al Settimanale Mio Valeria Pasciuti aveva raccontato: “Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie. Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico. Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente. Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”.

Sophie sembra aver ritrovato da qualche tempo una sintonia particolare con Soleil Sorge. Le due si confidano e trascorrono sempre più tempo assieme. Valeria elogia Soleil: “Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia. L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”.



