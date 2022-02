Sophie Codegoni ‘manovrata’ da Fabrizio Corona al GF Vip?/ Soleil, il copione e…

Con l’uscita di un’intervista di Fabrizio Corona su Sophie Codegoni e su quello che è stato il suo rapporto con lei prima del Grande Fratello Vip, si riapre un capitolo che aveva già fatto discutere qualche mese fa e che ha proprio loro due come protagonisti. Su Sophie, d’altronde, ha spesso aleggiato il fantasma di Corona nella Casa, soprattutto in virtù di alcune allusioni che la vorrebbero legata a lui anche per certe dinamiche createsi nella Casa.

Valeria Pasciuti risponde a Corona "Sophie e Basciano vero amore"/ "Il resto è noia"

È stata Soleil Sorge la prima a lanciare la bomba, parlando di una Sophie ‘manovrata’ in qualche modo da Corona, che avrebbe dunque per lei pensato a varie mosse da attuare poi nella Casa. Ricordiamo, infatti, che tempo fa Soleil dichiarò: “È tutta una messa in scena, vogliamo parlare di te che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. – insinuò, aggiungendo – Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare”.

Fabrizio Corona choc "Io e Sophie Codegoni fidanzati"/ "Basciano? Lei ama ancora me"

Soleil Sorge, Sophie Codegoni e la presunta cena con Fabrizio Corona

Il nome di Fabrizio Corona, che sarebbe dunque stato l’autore del copione citato da Soleil Sorge, arriva poco dopo, quando ancora lei, riferita a Sophie, aggiunge: “Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? Sta zitta che non ti conviene. Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”. Queste parole servirono a mettere in circolazione la notizia di una cena a cui avevano partecipato Soleil e Sophie, oltre a Corona, e dove la Sorge ascoltò i piani dell’ex re dei paparazzi sulla Codegoni. Il tutto, d’altronde, era avvalorato dai gossip su una loro presunta relazione, cosa poi confermata attraverso l’intervista di oggi di Corona.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni teme di essere lasciata da Basciano?/ “Sei diverso, mi offendi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA