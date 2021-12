Sophie Codegoni/ Messaggio aereo per lei e Gianmaria: “Aprite il cuore!”

Sophie Codegoni: a rischio eliminazione?

Sophie Codegoni si trova ancora una volta in nomination. L’ex tronista di Uomini e Donne ha perso al televoto con Soleil Sorge che non ha esitato a mandarla dritta in nomination. Inoltre questa sera Sophie, come il resto dei Vip, sarà chiamata a decidere se restare o meno dentro la casa del Grande Fratello Vip. La ragazza sembra decisa a continuare il suo percorso nel reality, sempre che il pubblichi non decida diversamente per lei. Intanto continua la sua altalenante relazione con Gianmaria Antinolfi. Nei giorni scorsi la ragazza sembrava aver nuovamente respinto l’imprenditore, ma nel fine settimana i due si avvicinati nuovamente: complice l’euforia del sabato, Gianmaria we Sophie si sono ritrovati da soli in piscina stretti l’uno all’altra. Più tardi i due si sono nascosti sotto un cuscino: la ex tronista avrebbe finalmente ceduto alle attenzioni costanti di Gianmaria?

Sophie Codegoni: il tira e molla con Gianmaria al Grande Fratello Vip

Questa mattina sopra la casa del Grande Fratello Vip è apparso un messaggio dedicato propio a Sophie Codegoni e Gianmaria Antinofi: “GianSofy, aprite il cuore!”. Inoltre la modella ha avuto modo di parlare telefonicamente con la madre che le ha espresso il suo parere sull’imprenditore napoletano: “Ho parlato con mamma al telefono e ha detto che le piace Gianmaria”. Giucas Casella ha così commentato: “Lui è unici, veramente bravo, esageratamente bravo”. Ora che ha ricevuto l’approvazione della mamma, Sophie si lascerà andare definitivamente tra le braccia di Gianmaria? Sui social in molti ricordano le critiche di Valeria Pasciuti nei confronti di Antinolfi: “Ma se aveva fatto il post che diceva che era una persona piccola e spregevole che insulta le donne e adesso le piace!?”.

