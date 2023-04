Sophie Codegoni, milione di follower Instagram/ Soleil Sorge provoca: “Anomalia”

Sophie Codegoni traguardo social: “emozionata”

Sophie Codegoni è incinta della sua prima bambina dal compagno Alessandro e condivide con i fan tanti scatti sui social della sua gravidanza. L’influencer ha ottenuto sempre più successo sul web, tanto da ottenere un nuovo traguardo su Instagram: un milione di follower.

“Non ero minimamente pronta, mi sono svegliata stamattina e ho urlato. Sono emozionata, grazie di cuore a voi che da anni condividete ogni giornata, mi supportate e sostenete! E pensare che ora siamo così tante mi fa stranissimo. Sono emozionata e non so come ringraziarvi. Un milione di volte grazie” ha affermato la futura mamma, felicissima di questo obiettivo raggiunto.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge avevano stretto un legame molto particolare al Grande Fratello Vip. Tra le due inizialmente non c’era simpatia, ma le cose sono poi migliorate nel corso del reality show tanto da diventare vere e proprie amiche. La pace non è durata a lungo e con il tempo sono tornate “avversarie”. Le influencer si sono, infatti, scontrate recentemente sui social a causa di una linea di costumi da bagno.

Ennesima dimostrazione di questa antipatia è il commento piccato di Soleil Sorge alla notizia del traguardo social di Sophie Codegoni. “Ma com’è possibile che Sophie sia arrivata a 1 milione?” chiede un utente, immediata la replica dell’influencer italo-americana: “Le avevo segnalato l’anomalia visti i vostri commenti, ma mi ha detto che sono stati presi di attacco da un bot o qualcosa del genere“. Sophie non ha comunque voluto commentare la frecciata della sua ex inquilina di GF Vip, lasciando cadere la provocazione.

