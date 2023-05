Sophie Codegoni: “Non ci sono parole..”/Il primo scatto con la figlia Céline commuove

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano commuovono il web: é in rete il primo scatto con Céline Blue

Dopo aver appassionato i telespettatori da protagonista della lovestory avviata al Grande Fratello vip 6 con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni torna ad emozionare i fan del reality show, presentando al web, Céline Blu. L’occasione che l’ex Grande Fratello vip ha per tornare a parlare di sé, in condivisione con il popolo della rete, é uno tra i nuovi post pubblicati via Instagram. Si tratta del primo scatto online che, pubblicamente, Sophie condivide sul re dei social e che la immortala nelle prime ore che seguono la nascita della primogenita Céline Blu. La foto che segna l’arrivo del fiocco rosa in casa Grande Fratello vip 6 immortala i neo genitori vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, mentre si stringono in un caldo abbraccio alla piccola nata dal frutto del loro amore, che é sbocciato sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, contro il peso della diffidenza e le critiche dei detrattori.

I più critici, tra i telespettatori del Grande Fratello vip 6, non avrebbero scommesso che la lovestory di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potesse durare dopo l’uscita di scena dei due influencer dal reality. Eppure, la lovestory targata GFvip 6 dura e, in queste ore, celebra l’emozionante nascita della neonata Céline Blue.

Web in tilt per la prima apparizione online di Céline Blue: la dedica alla neonata

E, non a caso, il primo scatto social del neo trio familiare vip, intanto, manda in visibilio il popolo del web, a margine della condivisione che su Instagram fa incetta di interazioni social di utenti commossi, con oltre 390mila like. Questo, complici le parole pregne di affetto che Sophie destina alla primogenita, nel post condiviso insieme all’amato Alessandro Basciano, via social unificati: “Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue“, é la coinvolgente caption che si legge tra le righe del messaggio degli ex Grande Fratello vip e ora neo genitori vipponi della neonata Céline.

