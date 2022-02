Sophie Codegoni non salda i conti dello stylist?/ “Lui l’ha mollata, furioso”

Sophie Codegoni torna a far parlare di se non tanto per un fatto avvenuto all’interno della casa del Grande Fratello, quanto per una questione… di stile. Secondo un gossip riportato sulle pagine di Chi la vippona avrebbe fatto infuriare il suo stylist Matteo Evandro.

Lo stylist, dopo aver mandato a Sophie Codegoni i vestiti per diversi mesi e averle dedicato del tempo anche prima del suo ingresso, non avrebbe ricevuto nulla di quanto pattuito con la ragazza in termini economici. Data la situazione, lo stylist avrebbe quindi deciso allora di interrompere la collaborazione con la stessa ragazza, ex di Uomini e Donne.

"Federica e Gianmaria si saranno lasciati"/ Calemme vs Codegoni: “Tranquilla Sophie”

Sophie Codegoni non salda i conti dello stylist? Prosegue invece il sodalizio con Soleil

Sophie Codegoni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si è distinta per i suoi look spesso sexy, composti da mini dress e minigonne, ma dimostrando di essere a suo agio anche con blazer e pantaloni, e “sperimentando” sui suoi capelli mostrandoli a volte lisci e altre invece ricci o mossi.

Sophie Codegoni "Limone a Soleil davanti ad Alex? Si che scatena certo desiderio"/ L'attacco a Delia Duran

La collaborazione tra Sophie Codegoni e Matteo Evandro, lo stylist “accusatore”, dovrebbe quindi essersi interrotta nel giro di poche puntate, infatti, dal profilo della concorrente si nota come uno degli ultimi tag allo stylist risalgano al settembre 2021, mentre pare che Evandro stia continuando la sua collaborazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Soleil Sorge, come si può intuire dal profilo Instagram dello stylist, in cui viene mostrato l’outifit dell’influencer durante le diverse puntate.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni, mamma scrive lettera ad Alessandro Basciano/ "Dopo Matteo Ranieri…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA