Sophie Codegoni, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato le offese choc oltre che becere ricevute per il suo fisico dopo la gravidanza.

Sophie Codegoni ha vissuto momenti difficili dopo il parto, non solo per la condizione quasi fisiologica di stress quando si inizia il percorso della maternità; ma anche per delle circostanze legate all’alimentazione che, purtroppo, hanno dato adito al mondo dei social di mettersi in evidenza con cattiverie gratuite e offese choc. L’ex volto del GF Vip – ospite oggi a La Volta Buona – ha perso qualche kg di troppo dopo la gravidanza: “E’ stato un periodo difficile della mia vita; non ero magra in maniera sana nonostante mangiassi abbastanza”.

Non magra per scelta, per quanto ‘fan’ di quel tipo di linea; Sophie Codegoni ha dunque dovuto ritrovare la serenità per tornare ad una forma fisica ideale e soprattutto sana ma, nel frattempo, il mondo dei social ha sganciato offese choc e sentenze che hanno decisamente ferito l’ex volto del GF Vip. “Leggendo i commenti mi rendevo conto di essere troppo magra, ma alcune cose mi hanno ferito”.

Sophie Codegoni a La Volta Buona: “Mi hanno definita anoressica, uno scheletro…”

Caterina Balivo ha dunque mostrato a La Volta Buona alcuni dei commenti beceri ai danni di Sophie Codegoni. ‘Sarà anche bella ma non è femminile, assomiglia ad un manico di scopa’, e ancora: ‘Uno scheletro’. Ciò che ha però ferito particolarmente l’ex tronista è stata una tipologia di offesa in particolare; ovvero quella riferita al suo ruolo di madre. “Il commento che mi ha ferito di più è stato quando hanno iniziato a parlare di me in qualità di mamma: ‘Spero ti tolgano la bambina perchè sei anoressica’…”. Il racconto a sconvolto anche i presenti, in primis la conduttrice; fortunatamente, Sophie Codegoni ha trovato il supporto adatto per superare quel momento anche a dispetto degli haters: “Ho fatto un percorso psicologico che mi ha aiutata, sono tornata serena e ho ripreso peso”.