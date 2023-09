Sophie Codegoni, pace fatta con Alessandro Basciano/ Il ritorno di fiamma é un party con Giacomo Urtis!

Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano a formare una coppia unita

É pace fatta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che reduci da una battuta d’arresto della loro lovestory, tornano a formare una coppia vip, complice lo zampino dell’altro ex Grande Fratello vip, Giacomo Urtis. A quanto pare si direbbero risolti i problemi alla base della crisi d’amore che avrebbe provocato una battuta d’arresto della lovestory che nasceva nella Casa del Grande Fratello vip 6, tra l’ex tronista di Uomini e donne e l’ex tentatore a Temptation Island, divenuti recentemente genitori della figlia primogenita Céline Blue, nata lo scorso maggio 2023.

In un recente post in confidenza con gli utenti via Instagram stories Sophie confermava il gossip sul sospetto allontanamento tra lei e Alessandro Baciano, dettato dal defollow infertole dal dj su Instagram, dal momento che era di dominio pubblico che lui avesse cominciato a non seguirla oltremodo sul re dei social. Ma in un post, a corredo di uno scatto del nuovo bacio pubblico di coppia, Alessandro Basciano afferma ora che la lite con la modella sia ormai acqua passata, rassicurando i fan rispetto al bene della piccola Céline, che ha rischiato di vivere i primi mesi di vita nel mezzo della separazione tra i genitori vip. “Quanto più siamo attaccati a qualcosa tanto più é probabile che ci arrabbiamo, ti amo”, é la dedica social di Alessandro e destinata a Sophie Codegoni, che suggella il superamento della crisi di coppia, tra gli ex Grande Fratello vip 6.

Il triangolo targato Grande Fratello vip

E, non a caso, arriva intanto anche il momento di festeggiare per la ritrovata coppia vip. Accade con Giacomo Urtis, in una sorta di festino-triangolo, con Alessandro Basciano che da rodato dj si scatena alla consolle insieme ad un biondissimo entertainer Giacomo Urtis. Questo, per la grande felicità di Sophie Codegoni, che si gode l’intrattenimento di una sera settembrina: é finita con un concerto live di Giacomo Urtis e Alessandro Basciano in consolle”, scrive tra le risate sottintese Sophie Codegoni a corredo di un post che la immortala al centro del triangolo di ex Grande Fratello vip 6.

E, intanto, nel web gira la voce malevola dei detrattori per i quali da parte dei Basciagoni la crisi sia il mero frutto di un piano mediatico volto alla visibilità per un tornaconto economico e il business.











