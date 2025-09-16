Sophie Codegoni in un’intervista a Radio Deejay ha ammesso di essersi pentita dei ritocchini: cosa le sta succedendo

I fan hanno notato un cambiamento in corso nella vetrina che è il profilo social di Sophie Codegoni che ha vissuto un periodo duro per via del suo ex che l’ha stalkerata e l’ha anche minacciata: in parole povere ha deciso di mostrare dei lati più nascosti, più sobri, mantenendo un bel rapporto con quegli utenti che non l’hanno mai attaccata e non le hanno mai voltato le spalle.

Di certo dal punto di vista estetico sembra essere cambiata in meglio dopo aver esagerato coi ritocchini, e infatti in un’intervista a Radio Deejay, e più precisamente nel programma Say Waaad?!?, ha ammesso di essersi rivolta a un dottore “per rimediare ai miei errori” perché quando si inizia a fare certi ritocchi estetici da molto giovane “non hai la consapevolezza per fare le cose giuste”.

Sophie Codegoni cambia vita: “Ho imparato ad apprezzare i miei difetti”

E sempre Sophie Codegoni ha continuato la sua confessione dicendo che ora “ho imparato ad apprezzare i miei difetti”. E pensare che ha iniziato a rifarsi a sedici anni con il consenso dei suoi genitori perché “avevo una grandissima insicurezza”. Ora, però, che è una donna e soprattutto una mamma ha capito che i difetti la rendono unica e che non bisogna rincorrere la perfezione a tutti i costi, anche perché non esiste.

E pensare che alcuni fan non sono d’accordo perché secondo loro questo cambio vita dell’ex tronista di Uomini e Donne (che ha lottato contro l’acne) sia solo un modo per reinventarsi e far parlare di sé in un altro modalità. L’importante, però, è che lei si senta bene e se lo merita dopo quello che le ha fatto passare il suo ex.

